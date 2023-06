White Hair से लेकर डैंड्रफ तक की प्रॉब्लम चुटकियों में होगी दूर, बस इन चीजों के साथ मिलाकर लगा लें तिल का तेल

Sesame Oil Benefits For Hair

डीएनए हिंदी: तिल का तेल बालों और स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है, इससे बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है. दरअसल, (Sesame Oil Benefits), तिल का तेल एंटी ऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, फाइटोस्टेरॉल और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें ओमेगा-3, ओमेगा-6 और ओमेगा-9 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि बालों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं इस तेल का इस्तेमाल आप झड़ते (Sesame Oil Benefits For Hair) बालों के लिए भी कर सकते हैं.

इससे डैंड्रफ की समस्या (Hair Care Tips) भी दूर होती है, तो आइए जानते हैं बालों में तिल के तेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. साथ ही जानेंगे क्या हैं इसके फायदे...

इस तरह लगाएं बालों में तिल का तेल (How To Use Sesame Oil For Hair)

ड्राई हेयर के लिए ऐसे करें तिल के तेल का इस्तेमाल (Sesame Oil For Dry Hair)

अगर आप रूखे और बेजान बालों की समस्या से परेशान हैं, तो तिल के तेल का इस्तेमाल जरूर करें. इसके लिए आप एलोवेरा में तिल का तेल (Aloevera With Sesame Oil) मिलाकर लगा सकते हैं. इसमें मौजूद हाइड्रेटिंग गुणों से बालों को नमी मिलती है और ड्राईनेस को कम करता है. इतना ही नहीं ये दोनों चीजें स्कैल्प पोर्स में नमी को लॉक करते हैं, ताकि कुछ समय बाद फिर से बाल ड्राई न हो जाएं.

झड़ते बालों के लिए ऐसे करें तिल के तेल का इस्तेमाल (Sesame Oil For Hair Fall)

तिल का तेल जब हम बालों में लगाते हैं तो ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके लिए मेथी को पीस कर तिल के तेल में मिला लें और फिर स्कैल्प पर इस तेल को लगाएं. इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर शैंपू कर लें. रोजाना इस तरह तिल के तेल का इस्तेमाल करने से झड़ते हुए बालों को कम किया जा सकता है.

सफेद बालों के लिए ऐसे करें तिल के तेल का इस्तेमाल (Sesame Oil For White Hair)

सफेद बालों के लिए इस तेल के इस्तेमाल का सबसे कारगर तरीका यह है कि आप इसे मेंहदी में मिलाकर बालों में लगाएं. ये बालों की रंगत सुधारने में मदद करता है. इसके अलावा आप कॉफी पाउडर, दही, नींबू और तिल के तेल को मिलाकर एक नेचुरल हेयर पैक तैयार कर सकते हैं, यह भी व्हाइट हेयर की समस्या में कमी लाता है. इतना ही नहीं, ये हेयर पैक डैंड्रफ कम करने में भी मददगार है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

