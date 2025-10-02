Vitamin Deficiency: हाथ-पैर में लगातार चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट होता है महसूस? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इस विटामिन की कमी

Vitamin Deficiency: कभी-कभी शरीर में दिखाई देने वाले ये लक्षण मामूली नहीं बल्कि शरीर में बड़ी दिक्कत की ओर इशारा करते हैं. ऐसा शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है.

Vitamin B12 Deficiency: कई बार लोगों को हाथ-पैर में चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट महसूस होता है. ऐसा होना आम है. लेकिन, अगर ये समस्या लगातार बनी रहती है तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि कभी-कभी शरीर में दिखाई देने वाले ये लक्षण मामूली नहीं बल्कि शरीर में बड़ी दिक्कत की ओर इशारा करते हैं. ऐसा शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथों-पैरों में झनझनाहट महसूस होना या फिर ऐसा लगना कि लगातार आपके हाथ-पैर में चीटी काटने जैसी सेंसेशन महसूस हो रही हो या फिर हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हों तो यह लक्षण शरीर में विटामिन बी12 की कमी का संकेत भी हो सकता है.

नर्वस सिस्टम पर असर

दरअसल विटामिन बी12 की कमी की वजह से आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है. इससे आपके हाथों और पैरों में सुन्नता या झुनझुनी महसूस हो सकती है. इतना ही नहीं शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी के कारण आपको मांसपेशियों में भी कमजोरी महसूस हो सकती है.

विटामिन बी12 की कमी के क्या हैं लक्षण

इसके अलावा हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना भी इसका एक संकेत हो सकता है. क्योंकि इस विटामिन की कमी आपके एनर्जी लेवल को बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है. इसके अलावा सिर दर्द, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना और त्वचा की पीला पड़ जाना, ये लक्षण भी विटामिन बी12 के हो सकते हैं.

कैसे दूर करें विटामिन B12 की कमी?

शरीर में पैदा हुई विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट प्लान में इस विटामिन से भरपूर खाने-पीने की चीजों को शामिल कर सकते हैं. इसमें दूध, दही, पनीर, मीट, मछली जैसे फूड्स में विटामिन बी12 की अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है. इसके अलावा अगर कमी ज्यादा है तो आपको इस स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट कर विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स लेना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

