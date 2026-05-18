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दिल्ली-UP में झुलसाने वाली लू, इन राज्यों में तेज बारिश-तूफान का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा अगले 4 दिन आपके शहर का मौसम

देशभर में मौसम अगले कुछ दिनों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है. कहीं भीषण गर्मी और लू का खतरा है, तो कहीं तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी हुई है. IMD के अनुसार 18 मई से कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 18, 2026, 06:36 AM IST

दिल्ली-UP में झुलसाने वाली लू, इन राज्यों में तेज बारिश-तूफान का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा अगले 4 दिन आपके शहर का मौसम

 India weather forecast May 2026

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मई का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही देश का मौसम दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है. उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी अब खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रही है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक 18 मई से अगले चार दिनों तक देशभर में मौसम तेजी से बदलने वाला है. कहीं लोगों को कूलर-AC भी राहत नहीं देंगे, तो कहीं अचानक बारिश से ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ “मौसम अपडेट” नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बिजली बिल, खेती, यात्रा और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाला दौर बन सकता है. 

उत्तर भारत में लू का बड़ा खतरा, दिल्ली-UP से पंजाब तक अलर्ट

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गर्मी लगातार तेज होने वाली है. IMD ने 18 से 22 मई के बीच कई इलाकों में हीटवेव की चेतावनी दी है. दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि यूपी के बांदा, झांसी और प्रयागराज जैसे शहर पहले से ही तप रहे हैं. 

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है. इसका असर सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी महसूस होगा. यही वजह है कि “वार्म नाइट” की स्थिति भी कई राज्यों में बन रही है, यानी रात को भी गर्म हवाएं चल सकती हैं.  

इसका सबसे ज्यादा असर बाहर काम करने वाले लोगों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों और डिलीवरी-बाइक राइडर्स पर पड़ सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की गर्मी में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ते हैं.

दक्षिण भारत में बारिश की वापसी, केरल-तमिलनाडु में भारी बरसात का अलर्ट

जहां उत्तर भारत गर्मी से जूझेगा, वहीं दक्षिण भारत में मौसम राहत और परेशानी दोनों साथ ला सकता है. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय इलाकों में अगले चार दिनों तक तेज बारिश, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.  

केरल के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक प्री-मानसून एक्टिविटी तेज हो रही है और दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से पहले आगे बढ़ सकता है. यही वजह है कि कुछ इलाकों में अचानक भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इसका असर ट्रैवल, लोकल ट्रांसपोर्ट और मछुआरों की गतिविधियों पर पड़ सकता है. कई शहरों में जलभराव की आशंका भी जताई जा रही है.

बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर में आंधी-तूफान का दौर

पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिन काफी अस्थिर मौसम वाले हो सकते हैं. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में तेज हवा, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरिश की चेतावनी भी दी गई है. खासकर असम और मेघालय में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि अचानक तेज बारिश से भूस्खलन और लोकल फ्लडिंग जैसी स्थिति बन सकती है. 

पहाड़ों में भी मौसम शांत नहीं, हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फ और बारिश

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि और हल्की बर्फबरी देखने को मिल सकती है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.  यात्रा करने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि कई पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है.

इस बार मौसम इतना असामान्य क्यों लग रहा है?

दिलचस्प बात यह है कि इस साल गर्मी की शुरुआत बेहद खतरनाक मानी जा रही थी, लेकिन बीच-बीच में बारिश और पश्चिमी विक्षोभ ने कई राज्यों को राहत दी. अब IMD का अनुमान है कि मई में सामान्य से ज्यादा बारिश भी हो सकती है, लेकिन साथ में हीटवेव के दिन भी बढ़ सकते हैं. यानि आने वाले समय में भारत में “एक साथ गर्मी और बारिश” वाला मौसम ज्यादा आम हो सकता है. मौसम विशेषज्ञ इसे बदलते क्लाइमेट पैटर्न का संकेत मान रहे हैं.

जरूर रखें इन बातों का ध्यान

अगले चार दिन सिर्फ मौसम देखने वाले नहीं, बल्कि तैयारी करने वाले हैं. अगर आप उत्तर भारत में हैं तो दोपहर में बाहर निकलने से बचना जरूरी है. वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत में रहने वालों को बिजली, तेज हवा और अचानक बारिश को लेकर सतर्क रहना होगा.

किसानों के लिए भी यह समय बेहद अहम है क्योंकि तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि गर्मी बिजली की मांग और पानी की खपत दोनों बढ़ा सकती है.
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