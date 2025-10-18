Universal Kidney: अब डोनर खोजने के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, 'यूनिवर्सल किडनी' कैसे बदलेगा ट्रांसप्लांट का भविष्य? 

धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट
Organ Transplant Breakthrough: वैज्ञानिकों ने 'यूनिवर्सल किडनी’ तैयार कर लिया है, जो कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. इससे अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढने का झंझट खत्म हो सकता है...
Kidney Transplant Breakthrough: किडनी ट्रांसप्लांट एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ब्लड ग्रुप के मिलान में होती है. लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने 'यूनिवर्सल किडनी’ तैयार कर लिया है, जो कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ‘यूनिवर्सल किडनी’ हर ब्लड ग्रुप वाले मरीज के लिए काम कर सकती है.
अभी तक अगर डोनर और मरीज का ब्लड ग्रुप एक नहीं है तो किडनी को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता था. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढने का झंझट खत्म हो सकता है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट की दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल ब्लड ग्रुप के मिलान में होती है और अगर डोनर और मरीज का ब्लड ग्रुप एक नहीं है तो किडनी को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है.
उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और उसे B टाइप की किडनी दी जाए तो शरीर उसे ‘बाहरी’ समझकर रिजेक्ट कर देता है. इस रिजेक्शन से बचने के लिए आमतौर पर मरीज को महंगी दवाइयां दी जाती हैं, पर कई बार ये दवाइयां फेल हो जाती हैं और मरीज जान नहीं बचा पाती हैं.
हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के बायोकेमिस्ट स्टीफन विथर्स और उनकी टीम ने 10 साल की मेहनत के बाद ऐसी किडनी बनाई है, जो हर ब्लड ग्रुप के मरीज के लिए सही है. इसे नाम दिया गया है 'यूनिवर्सल किडनी' का. बता दें कि यह किडनी O टाइप की तरह काम करती है और इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है.
