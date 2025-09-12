2000 दिन लगातार योग करके सौरभ बोथरा ने रचा इतिहास, हासिल किया 6वां विश्व रिकॉर्ड

2000 दिन लगातार योग करके सौरभ बोथरा ने इतिहास रच दिया और अपने नाम 6वां विश्व रिकॉर्ड कर लिया है.

अधिकांश लोगों के लिए रोज एक्सरसाइज करना बेहद मुश्किल होता है अक्सर लोगों का वर्कआउट छूट ही जाता है कभी न कभी लेकिन आईआईटीएन रहे सौरभ बोथरा ने लगातार दो हजार दिन योग करके एक नया कीर्तिमान कायम कर दिया है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को वर्ल्ड रेकॉर्ड यूनियन द्वारा मान्यता दी गई है और सौरभ का ये 6वां विश्व रिकॉर्ड है. उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत अनुशासन और समर्पण को दर्शाती है बल्कि योग और माइंडफुल आदतों को आधुनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाना.

Habuild के को-फाउंडर और योग शिक्षक सौरथ बोथरा आज योग के क्षेत्र में अपनी लगन और मेहनत के बल पर दुनिया में नाम कमा रहे हैं. महाराष्ट्र के छोटे से शहर नागपुर में पले-बढ़े बोथरा ने अपने सपनों के कॉलेज आईआईटी बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. ग्रेजुएट होने के बाद वह अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए.

सौरभ का अनुशासन Habuild की वैश्विक कम्युनिटी का आधार बन गया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से योग और माइंडफुल लिविंग का अभ्यास करते हैं. सुविधा से अधिक निरंतरता को चुनकर उन्होंने यह दिखाया है कि योग सिर्फ फिटनेस की गतिविधि नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जो धैर्य, एकाग्रता और आंतरिक शक्ति को पोषित करता है.

यह प्लेटफ़ॉर्म योग जैसी अच्छी आदतों को अपनाकर और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर लोगों को एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद करता है.

यह माइलस्टोन सौरभ और Habuild द्वारा अर्जित कई ग्लोबल सीरीज में एक नया कदम है. जनवरी 2024 में, उन्होंने यूट्यूब पर योग लाइव स्ट्रीम के लिए सबसे अधिक दर्शकों (2,46,252 दर्शक) का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद वर्ल्ड रेकॉर्ड्स यूनियन का खिताब हासिल किया. एक ही दिन में योग लेसन के लिए सबसे अधिक लाइव व्यूअरशिप (5,99,162 दर्शक) और सबसे बड़ी वर्चुअल मेडिटेशन क्लास (2,87,711 प्रतिभागी). 2023 में, Habuild ने वर्ल्ड रेकॉर्ड्स यूनियन द्वारा सबसे बड़ी वर्चुअल योग क्लास का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 1,34,057 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. नवीनतम उपलब्धि ऑफिशियल वर्ल्ड रेकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है – अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज़्ड वर्चुअल योग सत्र, जिसमें 169 देशों से 7,52,074 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

अपनी उपलब्धि के बारे में बताते हुए सौरभ बोथरा कहते हैं कि, 2000 दिन का योग केवल मेरा माइलस्टोन नहीं है, यह पूरे Habuild समुदाय का है. हर दिन लाखों लोगों ने मेरे साथ अभ्यास करने का निर्णय लिया, और हम सबने मिलकर इस निरंतरता की यात्रा बनाई. मैं हर उस व्यक्ति का गहराई से आभारी हूँ जो इस यात्रा में शामिल होता है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. यह अब केवल मेरी कहानी नहीं है, यह हमारी सामूहिक कहानी है."

इस रिकॉर्ड के साथ, सौरभ Habuild के उस मिशन को और मजबूती देते हैं जिसका उद्देश्य है – एक स्वस्थ, जागरूक दुनिया का निर्माण करना जो दैनिक आदतों से संचालित हो. उनकी यात्रा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि निरंतरता ही असली सुपरपावर है, जो न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल सकती है बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को छू सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.