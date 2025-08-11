Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?

Which mental illness is Salman Khan suffering?: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान एक गंभीर ब्रेन डिजीज से पीड़ित हैं और इसका खुलासा उन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो में किया और बताया कि इस बीमारी में सुसाइडल ख्याल आते हैं.

खबर है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिमाग की एक गंभीर बीमारी (Brain Aneurysm) हो गई है. लगता है बीमारी उन पर उस तरह हावी नहीं हो पाई, क्योंकि वो इसी हालत में लगातार काम कर रहे हैं. लेकिन सलमान हैं. उनके लिए बहुत कुछ मुमकिन है. अगर आपको और मुझे ये बीमारी हो जाए? तो हम क्या करेंगे? क्या हाथ-पैर फैलाकर बैठकर रोना शुरू कर दें, या इलाज शुरू कर दें? कैसे पता चलेगा कि बीमारी हुई है या नहीं? बता दें कि सलमान खुद द कपिल शर्मा शो में आए और अपनी बीमारी के बारे में बताया.

सलमान ने क्या कहा?

सलमान ने बताया कि उनके जीवन में कई तरह की बीमारियाँ और जटिलताएँ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका मूड खराब हो तो शारीरिक जटिलताएँ बढ़ जाती हैं. सलमान ने बताया कि वह लंबे समय से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, एन्यूरिज्म, एवी मालफॉर्मेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया को 'सुसाइडल की बीमारी' भी कहा जाता है. इस बीमारी में दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि मरीज़ अपनी जान लेने का फैसला भी ले लेता है या ले लेता है!

यह मस्तिष्क धमनीविस्फार (Brain Aneurysm) क्या है?

इस बीमारी में दिमाग की धमनियां सूज जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में 'एनलार्जमेंट ऑफ़ ए ब्रेन आर्टरी' कहते हैं! जो किसी समय फटकर रक्तस्राव का कारण बन सकती है. यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा आम है. यह वयस्कों में भी होती है. इस बीमारी में सिर की धमनियों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं. तभी इनके फटने का ख़तरा होता है.

इसका क्या कारण हो सकता है?

अगर परिवार में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके होने का ख़तरा रहता है. अगर आप आनुवंशिक कारणों से लंबे समय से हाई बीपी से पीड़ित हैं या धूम्रपान करते हैं तो इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है.

क्या है इस बीमारी का संकेत?

गंभीर सिरदर्द मतली और उल्टी दृष्टि संबंधी समस्याएं, दौरे कमजोरी सुन्नता

इस बीमारी से कैसे बचें?

शब्दों में कहें तो, आपके शरीर के लिए एक सबक! बताए गए लक्षणों पर ध्यान दें, देखें कि क्या आप उनमें से किसी से प्रभावित हैं. तुरंत इलाज शुरू करें. हालाँकि, इससे पहले क्या किया जा सकता था:

भरपूर नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की तनाव को नियंत्रित करना सीखें नियमित रूप से श्वास संबंधी व्यायाम करें हमेशा ताजा भोजन करें जंक फूड से बचें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

