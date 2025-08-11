Twitter
Advertisement
Headlines

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा

Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल

घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल

दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…

-दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?

Which mental illness is Salman Khan suffering?: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान एक गंभीर ब्रेन डिजीज से पीड़ित हैं और इसका खुलासा उन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो में किया और बताया कि इस बीमारी में सुसाइडल ख्याल आते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 11, 2025, 11:13 AM IST

Salman Khan Brain Disease: सलमान खान ब्रेन डिजीज से जूझ रहे हैं, सुसाइड करने जैसे आते हैं मन में ख्याल, जानें क्या है ये बीमारी?

किस दिमागी बीमारी स जूझ रहे सलमान खान?

TRENDING NOW

खबर है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिमाग की एक गंभीर बीमारी (Brain Aneurysm) हो गई है. लगता है बीमारी उन पर उस तरह हावी नहीं हो पाई, क्योंकि वो इसी हालत में लगातार काम कर रहे हैं. लेकिन सलमान हैं. उनके लिए बहुत कुछ मुमकिन है. अगर आपको और मुझे ये बीमारी हो जाए? तो हम क्या करेंगे? क्या हाथ-पैर फैलाकर बैठकर रोना शुरू कर दें, या इलाज शुरू कर दें? कैसे पता चलेगा कि बीमारी हुई है या नहीं? बता दें कि सलमान खुद द कपिल शर्मा शो में आए और अपनी बीमारी के बारे में बताया. 

सलमान ने क्या कहा?

सलमान ने बताया कि उनके जीवन में कई तरह की बीमारियाँ और जटिलताएँ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका मूड खराब हो तो शारीरिक जटिलताएँ बढ़ जाती हैं. सलमान ने बताया कि वह लंबे समय से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, एन्यूरिज्म, एवी मालफॉर्मेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया को 'सुसाइडल की बीमारी' भी कहा जाता है. इस बीमारी में दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि मरीज़ अपनी जान लेने का फैसला भी ले लेता है या ले लेता है!

यह मस्तिष्क धमनीविस्फार (Brain Aneurysm) क्या है?

इस बीमारी में दिमाग की धमनियां सूज जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में 'एनलार्जमेंट ऑफ़ ए ब्रेन आर्टरी' कहते हैं! जो किसी समय फटकर रक्तस्राव का कारण बन सकती है. यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा आम है. यह वयस्कों में भी होती है. इस बीमारी में सिर की धमनियों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं. तभी इनके फटने का ख़तरा होता है. 

इसका क्या कारण हो सकता है?

अगर परिवार में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके होने का ख़तरा रहता है. अगर आप आनुवंशिक कारणों से लंबे समय से हाई बीपी से पीड़ित हैं या धूम्रपान करते हैं तो इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है.

क्या है इस बीमारी का संकेत?

  1. गंभीर सिरदर्द 
  2. मतली और उल्टी 
  3. दृष्टि संबंधी समस्याएं,
  4. दौरे 
  5. कमजोरी
  6. सुन्नता

इस बीमारी से कैसे बचें?

शब्दों में कहें तो, आपके शरीर के लिए एक सबक! बताए गए लक्षणों पर ध्यान दें, देखें कि क्या आप उनमें से किसी से प्रभावित हैं. तुरंत इलाज शुरू करें. हालाँकि, इससे पहले क्या किया जा सकता था:

  1. भरपूर नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की
  2. तनाव को नियंत्रित करना सीखें
  3. नियमित रूप से श्वास संबंधी व्यायाम करें
  4. हमेशा ताजा भोजन करें
  5. जंक फूड से बचें 
  6. प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें 

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर
घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर
घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल
घर के गार्डन या छत पर लगाएं ये 3 पौधे, इनकी पत्तियों से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल
दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…
-दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…
दूल्हे को घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता है? 90% शादीशुदा लोग नहीं जानते वजह
दूल्हे को घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता है? 90% शादीशुदा लोग नहीं जानते वजह
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE