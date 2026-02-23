सलीम खान को DSA प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, सलमान के पिता को क्यों रखा गया है वेंटिलेटर पर और वह किस समस्या से जूझ रहे?

Salman's father on ventilator: सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं और अब उनको DSA प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि सलीम खान को बीमारी क्या है और ये DSA प्रक्रिया है क्या और ये सर्जरी कितनी खतरनाक होती है.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके ब्रेन में ब्लड फ्लो स्लो था और सांस लेने में भी दिक्कत थी. बताया जा रहा है कि सलीम खान को DSA प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. इस खबर से उनके फैंस और इंडस्ट्री में चिंता का माहौल है.



क्या है DSA प्रक्रिया? (Digital Subtraction Angiography)

DSA एक हाई-एंड मेडिकल जांच और इंटरवेंशन तकनीक है, जिससे रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) की विस्तृत तस्वीर ली जाती है. इसका उपयोग खास तौर पर तब किया जाता है जब दिमाग की नसों में ब्लॉकेज, स्ट्रोक का खतरा, ब्रेन एन्यूरिज्म (नस में सूजन), हार्ट या ब्रेन ब्लड फ्लो रुकता हुआ दिखता है. DSA को न्यूरोलॉजी में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह नसों की सबसे क्लियर इमेज देता है.

वेंटिलेटर पर मरीज को कब रखा जाता है? क्या मशीन पर जाने का मतलब अंतिम

सलीम खान को क्यों वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी?

किसी भी मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट तब दिया जाता है जब मरीज खुद से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है और उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा होता है. अक्सर ऐसादिमाग या दिल से जुड़ी गंभीर समस्या होता है.

DSA के बाद क्या परेशानियां होती हैं?

कई मरीजों को डीएसए के बाद ब्रेन स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत जैसी कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर एहतियात के तौर पर वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं.

इस बीमारी में क्या-क्या दिक्कतें होती हैं?

अगर दिमाग या हृदय की नसों में समस्या हो तो ये लक्षण दिख सकते हैं-जैसे

अचानक कमजोरी या लकवा बोलने या देखने में समस्या सांस लेने में परेशानी ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना बेहोशी या चक्कर

WHO के अनुसार, स्ट्रोक और ब्रेन-वेसल डिजीज दुनिया में मृत्यु के टॉप 5 कारणों में शामिल हैं.

कितनी गंभीर होती है यह स्थिति?

अगर समय पर मरीज को इलाज मिल जाए तो रिकवरी संभव. लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होता है. इसलिए ICU और मॉनिटरिंग जरूरी होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, DSA के बाद मरीज को 24–72 घंटे तक खास निगरानी में रखा जाता है.

फैंस और इंडस्ट्री की चिंता

सलीम खान न सिर्फ सलमान खान के पिता हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह

अगर आपको या परिवार में किसी को ये लक्षण दिखें जैसे किसी को अचानक से कमजोरी होने लगे और बोलने में लड़खड़ाहट, सांस की परेशानी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि ब्रेन में ब्लड का सही फ्लो न होना जानलेवा हो सकता है.

