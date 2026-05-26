सैलरी बढ़ रही फिर भी अकाउंट क्यों हो जाता है खाली? मीडिल क्लास की जिंदगी में छिपे वो खर्चे जो धीरे-धीरे तोड़ रहे बजट

हर महीने अच्छी सैलरी आने के बावजूद अगर बचत नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह सिर्फ महंगाई नहीं हो सकती. आज का मिडिल क्लास ऐसे छोटे-छोटे खर्चों में उलझता जा रहा है जो धीरे-धीरे पूरी कमाई को खत्म कर देते हैं और महीने के आखिर में अकाउंट फिर खाली नजर आता है.

सैलरी आते ही कुछ दिनों के लिए राहत महसूस होती है, लेकिन देखते ही देखते अकाउंट फिर खाली होने लगता है. कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर अच्छी कमाई के बावजूद बचत क्यों नहीं हो पा रही.

अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ कम कमाई नहीं, बल्कि “इनविजिबल एक्सपेंसेज” बनते जा रहे हैं. ये ऐसे खर्चे हैं जो छोटे दिखते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ देते हैं. यही वजह है कि आज लाखों नौकरीपेशा लोग अच्छी इनकम के बावजूद फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं कर पा रहे.

ईएमआई और बिल से आगे बढ़ चुका है खर्चों का दबाव

कुछ साल पहले तक मिडिल क्लास का सबसे बड़ा खर्च घर का किराया, बच्चों की फीस और ईएमआई मानी जाती थी. लेकिन अब जिंदगी में ऐसे कई छोटे-छोटे मंथली कॉस्ट्स जुड़ चुके हैं जो quietly पॉकेट खाली कर रहे हैं.

ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, फूड डिलीवरी ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब राइड्स, कॉफी कल्चर और इंस्टेंट पेमेंट लाइफस्टाइल ने खर्च करने का तरीका बदल दिया है. कई लोग दिनभर में 200-300 रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं जिनका महीने के अंत तक उन्हें खुद एहसास नहीं रहता.

यही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बावजूद सेविंग्स अकाउंट पहले जितना मजबूत नहीं दिखता.

मिडिल क्लास अब जरूरत से ज्यादा ‘कन्वीनियंस’ खरीद रहा है

एक एंगल यह भी है कि आज का अर्बन लाइफस्टाइल लोगों को समय बचाने के बदले ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत डाल रहा है. पहले लोग घर का खाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लिमिटेड शॉपिंग पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब सुविधा खुद एक बड़ा खर्च बन चुकी है.

ऑनलाइन ग्रोसरी, क्विक कॉमर्स, एसी डिपेंडेंसी, ऐप मेंबरशिप्स और ब्रांडेड लाइफस्टाइल धीरे-धीरे फिक्स्ड एक्सपेंस में बदल गए हैं. समस्या यह है कि इन खर्चों को लोग लग्जरी नहीं, “नॉर्मल लाइफ” मानने लगे हैं. यानी खर्च बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि बदलती लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस भी हैं.

इमोशनल स्पेंडिंग भी खाली कर रहा अकाउंट

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज का मिडिल क्लास स्ट्रेस और मेंटल फटीग की वजह से इमोशनल स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है. खराब मूड हो, काम का प्रेशर हो या अकेलापन, लोग छोटी-छोटी चीजें खरीदकर टेम्पररी हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं.

यही कारण है कि ऑनलाइन सेल नोटिफिकेशंस, वीकेंड आउटिंग्स और अचानक शॉपिंग कई बार जरूरत से ज्यादा हो जाती है. बाद में यही खर्च सेविंग्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेते हैं, लेकिन डेली स्पेंडिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते.

बढ़ती इनकम के साथ बढ़ रही ‘लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन’

मिडिल क्लास की फाइनेंशियल स्ट्रगल का एक बड़ा कारण लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी माना जा रहा है. जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे इंसान अपने खर्चों का स्टैंडर्ड भी बढ़ा देता है.

पहले जहां 15 हजार रुपये का फोन कई साल चलता था, अब लोग हर कुछ समय में नया गैजेट लेने लगे हैं. बाहर खाना, ब्रांडेड क्लोथ्स और वेकेशन कल्चर अब सोशल प्रेशर का हिस्सा बन चुके हैं. यानी इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसी स्पीड से एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेंसेज भी बढ़ रहे हैं.

आखिर बचत शुरू कैसे हो सकती है?

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि स्पेंडिंग अवेयरनेस से आती है. सबसे पहले लोगों को अपने “इनविजिबल एक्सपेंसेज” पहचानने की जरूरत है.

छोटे डेली एक्सपेंसेज को ट्रैक करना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद करना और इम्पल्स शॉपिंग कम करना लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकता है. इसके अलावा इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड करने की बजाय सेविंग्स रेशियो बढ़ाना ज्यादा जरूरी माना जाता है.

असल सवाल यह नहीं है कि लोग कितना कमा रहे हैं. असली सवाल यह है कि हर महीने उनकी मेहनत की कमाई आखिर जा कहां रही है.

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