Diabetes Remedies: हाई ब्लड शुगर के कारण परेशान हैं तो आप नेचुरल घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल में कर सकते हैं. आइये आपको डायबिटीज कंट्रोल के उपाय बताते हैं.

Ways To Use Sadabahar For Diabetes: डायबिटीज के मरीज के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. डायबिटीज मरीज को सेहत की काफी देखभाल करनी पड़ती है. इसके लिए लोग दवा का सहारा लेते हैं. आप चाहे तो दवा के अलावा भी नेचुरल तरीकों से शुगर लेवल काबू में रख सकते हैं.

नेचुरल तरीके से शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आप सदाबहार के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाल, गुलाबी, सफेद रंग के सदाबहार के फूल डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, आप शुगर कंट्रोल के लिए फूलों और पत्तों दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे इस्तेमाल करें सदाबहार के फूल

पहला तरीका

सदाबहार के फूलों को सूखाकर इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर का गुनगुने पानी के साथ सेवन करें. रात को सोने से पहले आधा चम्मच पाउडर लेने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.

दूसरा तरीका

सदाबहार के फूलों के अलावा इसके पत्ते भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसके लिए आप रोज सुबह या शाम को सदाबहार के 3-4 पत्तों को चबाएं. इससे फायदा मिलेगा.

तीसरा तरीका

सदाबहार के फूलों का काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं. इसके लिए इन फूलों को पानी में अच्छे से उबालें और फिर इसे गुनगुना पिएं. इससे शुगर लेवल काबू में रहेगा.