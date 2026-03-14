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रनिंग या वॉकिंग किससे होता है जल्दी वेट लॉस? जानिए जिम या ग्राउंड कहां ज्यादा कैलोरी होगी बर्न

वजन कम करने के लिए लोग अक्सर दो सबसे आसान एक्सरसाइज चुनते हैं रनिंग और वॉकिंग. लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन जल्दी फैट बर्न करता है और जिम या ग्राउंड कहां ज्यादा कैलोरी खर्च होती है? चलिए जानते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 14, 2026, 02:33 PM IST

रनिंग या वॉकिंग किससे होता है जल्दी वेट लॉस? जानिए जिम या ग्राउंड कहां ज्यादा कैलोरी होगी बर्न

Running vs. Walking: Which Leads to Faster Weight Loss?

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फिटनेस रिसर्च बताती है कि रनिंग आमतौर पर वॉकिंग की तुलना में अधिक कैलोरी खर्च करती है. तेज गति से दौड़ने पर शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे कैलोरी बर्न तेजी से होता है. उदाहरण के लिए लगभग 70 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति 30 मिनट की हल्की दौड़ में करीब 250–300 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, जबकि उसी समय की तेज वॉकिंग में लगभग 120–170 कैलोरी तक बर्न होती है.

वॉकिंग क्यों फिर भी फायदेमंद मानी जाती है

हालांकि कैलोरी बर्न के मामले में रनिंग आगे रहती है, लेकिन वॉकिंग को सुरक्षित और लंबे समय तक करने योग्य एक्सरसाइज माना जाता है. शुरुआती लोगों, बुजुर्गों या जोड़ों की समस्या वाले लोगों के लिए नियमित तेज चाल से चलना भी वजन नियंत्रण में मददगार साबित हो सकता है. लंबे समय तक लगातार चलने से भी पर्याप्त कैलोरी खर्च हो सकती है.

जिम ट्रेडमिल बनाम ग्राउंड रनिंग

जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ना और खुले मैदान में रनिंग करना दोनों के अपने फायदे हैं. ट्रेडमिल पर स्पीड और इंक्लाइन नियंत्रित की जा सकती है, जिससे कैलोरी बर्न का अनुमान लगाना आसान होता है. वहीं खुले मैदान या पार्क में दौड़ने से शरीर को प्राकृतिक ढलान, हवा और सतह के बदलाव के कारण ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कुछ मामलों में अतिरिक्त कैलोरी खर्च हो सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

स्पोर्ट्स फिटनेस एक्सपर्ट डॉ. अमित वर्मा के अनुसार, “वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है नियमितता. रनिंग तेज कैलोरी बर्न कर सकती है, लेकिन वॉकिंग भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है यदि इसे रोजाना पर्याप्त समय तक किया जाए. वे यह भी कहते हैं कि शुरुआती लोगों को पहले तेज चाल से चलने की आदत बनानी चाहिए और फिर धीरे-धीरे रनिंग शुरू करनी चाहिए.

वजन घटाने के लिए सही रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि रनिंग और वॉकिंग को मिलाकर किया गया वर्कआउट सबसे प्रभावी हो सकता है. उदाहरण के लिए, 5 मिनट वॉकिंग के बाद 2–3 मिनट रनिंग का इंटरवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है. साथ ही संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित एक्सरसाइज वजन घटाने के लिए जरूरी कारक माने जाते हैं.

डिसक्लेमर- यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. कैलोरी बर्न या एक्सरसाइज व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और मेटाबॉलिक रेट पर निर्भर करती है. एक्सरसाइज से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है. 

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