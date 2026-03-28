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15 करोड़ के मुआवजे की उड़ान”...जेवर एयरपोर्ट को जमीन बेच किसान ने खरीदा हेलीकॉप्टर, अब थाईलैंड घूमने की तैयारी

जहां सबकी नज़रें जेवर एयरपोर्ट की हाईटेक सुविधाओं पर टिकी हैं, वहीं एक किसान ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन बेचकर खूब पैसा कमाया है. इतना ही नहीं, उसे मुआवज़े के तौर पर जो ₹15 करोड़ मिले, उनसे उसने एक हेलीकॉप्टर खरीदा है और अब वह छुट्टियों के लिए थाईलैंड जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 28, 2026, 02:15 PM IST

15 करोड़ के मुआवजे की उड़ान”...जेवर एयरपोर्ट को जमीन बेच किसान ने खरीदा हेलीकॉप्टर, अब थाईलैंड घूमने की तैयारी

Farmer Sells Land for Jewar Airport, Buys Helicopter

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उत्तर प्रदेश के जेवर इलाके में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सिर्फ क्षेत्र की कनेक्टिविटी ही नहीं बदली, बल्कि आसपास के गांवों की जिंदगी भी तेजी से बदल दी है. भूमि अधिग्रहण के बदले मिले करोड़ों रुपये के मुआवजे ने कई किसानों के सपनों को अचानक हकीकत में बदल दिया. एक किसान की कहानी तो इतनी चर्चा में है कि उसने 15 करोड़ रुपये मिलने के बाद हेलीकॉप्टर खरीद लिया और अब विदेश यात्रा की योजना बना रहा है.

नोएडा एयरपोर्ट परियोजना और अचानक बदली किसान की किस्मत

दिल्ली-एनसीआर के पास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की गई. इसी प्रक्रिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसानों को भारी मुआवजा मिला. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक किसान को अपनी जमीन के बदले लगभग 15 करोड़ रुपये मिले. इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उसने हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया और अब दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने की योजना भी बना रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट परियोजना ने गांवों में आर्थिक बदलाव की नई कहानी लिख दी है, जहां पहले सीमित आय के साधन थे, वहीं अब अचानक बड़े अवसर दिखाई देने लगे हैं.

गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार के दरवाजे

सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े कामों ने स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं. बनवारी बस गांव के 26 वर्षीय शिवम प्रजापति ने बताया कि इलाके में निर्माण गतिविधियों के कारण उन्हें श्रम आपूर्ति का काम मिला. वह अब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और पास में बन रहे सोलर प्लांट के लिए मजदूर उपलब्ध कराने वाले सब-कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं. उनके अनुसार, बढ़ी हुई आय के कारण अब वह भी दोस्तों के साथ विदेश यात्रा का सपना पूरा करने की सोच रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक असंभव लगता था.

छोटे कारोबारों को भी मिला बड़ा सहारा

एयरपोर्ट निर्माण के दौरान आसपास के गांवों में छोटे-छोटे कारोबार भी तेजी से बढ़े.
किशोरपुर गांव के अजय बेनीवाल कभी आर्थिक तंगी से जूझते थे, लेकिन अब उन्होंने एक अनोखा काम शुरू किया है. निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों के हेलमेट और चाबियां सुरक्षित रखने की सेवा देकर वह हर महीने करीब 60,000 रुपये तक कमा रहे हैं. उनका कहना है कि पहले जहां आय के सीमित साधन थे, वहीं अब परियोजना ने स्थानीय लोगों के लिए कई नए अवसर पैदा कर दिए हैं.

कुछ लोगों के लिए अवसर, तो कुछ के लिए चुनौती

हालांकि हर कहानी पूरी तरह सकारात्मक नहीं है. बनवारी बस के 56 वर्षीय नानक चंद ने निर्माण के चरम समय में अपने घर में छह अतिरिक्त कमरे बनाकर प्रवासी मजदूरों को किराए पर देना शुरू किया था. उस समय इससे अच्छी कमाई होती थी, लेकिन अब जब निर्माण कार्य कम हुआ है तो ज्यादातर कमरे खाली पड़े हैं. यह दिखाता है कि बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बदल देती है, कभी अवसर बढ़ाती हैं तो कभी अस्थिरता भी पैदा कर सकती हैं.

सोशल मीडिया पर बहस: समझदारी या जल्दबाजी?

इस कहानी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों का मानना है कि हेलीकॉप्टर खरीदना उस किसान की नई हैसियत और आत्मविश्वास का प्रतीक है. वहीं कुछ लोग इसे आर्थिक रूप से जोखिम भरा फैसला बताते हैं.

एक यूजर ने लिखा कि ऐसी घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, जहां मुआवजे से अचानक मिली संपत्ति कुछ वर्षों में खत्म हो जाती है, अगर उसका सही प्रबंधन न किया जाए.
 
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं केवल शहरों की कनेक्टिविटी नहीं बदलतीं, बल्कि आसपास के गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी नया रूप देती हैं. किसानों को मिला मुआवजा कई लोगों के लिए नए सपनों का रास्ता खोल रहा है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि अचानक आई संपत्ति का समझदारी से उपयोग करना उतना ही जरूरी है जितना उसे हासिल करना.

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