How To Eat Mango: आम के हैं शौकीन तो खाने से पहले कर लें ये काम, वरना घेर लेंगी ये गंभीर बीमारियां

आम के हैं शौकीन तो खाने से पहले कर लें ये काम, वरना घेर लेंगी गंभीर बीमारियां

डीएनए हिंदी: गर्मी के मौसम में बाजार में आम की भरमार होती है और आम को इस मौसम का सबसे बेहतरीन फल भी माना जाता है. यह रसीला फल विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो हेल्थ के लिहाज से नंबर वन फलों में गिना जाता है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार आम खाने से (How To Eat Mango) पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको इसकी वजह से शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको इस लेख के (Right Way To Eat Mango) माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आम खाने से पहले हमें किन-किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.

कार्बाइड से पके आम खाने से बचें

आम खाने से पहले इस बात की जांच जरूर कर लें कि आप नेचुरल रूप से पके हुए आम खा रहे हैं या कैमिकल से पकाए हुए यानी कार्बाइड डाला हुआ आम खा रहे हैं. क्योंकि कार्बाइड वाले आम आपके चेहरे पर किल मुंहासे को बढ़ा सकता है. वहीं, नेचुरल आम आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है.

यह भी पढ़ें: Heart Swelling Symptoms: दिल पर सूजन आते ही शरीर में दिख जाते हैं ये 7 लक्षण, अनदेखा करने पर जा सकती है जान

ज्यादा आम खाने से बचें

इसके अलावा, जब भी आम खाएं तो ज्यादा न खाएं क्योंकि यह काफी ज्यादा मीठा होता है और ज्यादा मीठा खाने से आपकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. इससे आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

पहले सावधानी से उतार दें आम के छिलके

इसके अलावा, कभी-कभी आम के छिलके में एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ के कारण भी मुंहासे हो सकते हैं. इसके अलावा, फोर्टीफाइड जूस में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो मुंहासे वाली त्वचा में दाने पैदा कर सकते हैं और इससे स्किन खराब हो सकती है.

इस तरह से आम खाएं

आम का ताजा फल खाएं, क्योंकि यह आम के जूस से ज्यादा फायदेमंद होता है. साथ ही, आम के छिलके को अपनी त्वचा पर टच न होने दें. इसके अलावा आम को सीधे न चबाएं इसके लिए कटे हुए फल को कांटे या चम्मच से खाएं. साथ ही, कच्चे आम की जगह पके हुए आम के व्यंजन खाने की कोशिश करें.

यह भी पढ़ें: Excess Salt Symptoms: ज्यादा नमक हाई BP-हार्ट अटैक का बनता है कारण, शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ जाएं बढ़ गया है सोडियम लेवल

इन खास बातों का भी रखें ध्यान

आम खाने से पहले उन्हें ठंडा कर लें. इसके अलावा, आम खाने से पहले उन्हें पानी में भिगोकर रखने से कई फायदे होते हैं. दरअसल पानी में आम भिगोकर रखने के बाद पके हुए आम पानी में तैरते हैं, जिससे आप सड़े हुए और अच्छे आम में आसानी से फर्क कर सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर आम कैमिकल से पके हुए हैं तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं.

यह फाइटिक एसिड और मैंगो सैप ऑयल को हटाता है जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है और सूखे फलों के पुनर्जलीकरण को बढ़ावा देता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.