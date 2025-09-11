Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर

Rice Water Cubes: चेहरे पर दाग-धब्बों को दूर करने में चावल का पानी यूं तो बेहद कारगर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि त्वचा पर निखार के लिए इसका आइस क्यूब भी कारगर होता है. चलिए हम आपको इस लेख में चावल के पानी का क्यूब बनाने के तरीके और इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

Rice Water Cubes Benefits: चेहरे को बेदाग बनाने और इसपर ग्लासी चमक लाने के लिए आप त्वचा पर चावल के पानी को लगा सकते हैं. दरअसल, चावल के पानी के कई फायदे हैं. यह सनबर्न ट्रीट करने में मदद करता है, त्वचा के बड़े पोर्स छोटे होते हैं, चिपचिपाहट कम होती है, एक्ने और डार्क सर्कल्स को भी दूर करता है. चावले के पानी को आप चेहरे पर कई तरीकों(Skincare Routine) से यूज कर सकते हैं. इसे टोनर की तरह इस्तेमाल करने के साथ-साथ आप इससे रोजाना फेस धोने का काम भी कर सकते हैं. आप चाहें तो इसका क्यूब बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं और रोजाना लगा सकते हैं. चलिए हम आपको इस लेख में चावल के पानी का आइस क्यूब बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं.

चावल के पानी का आइस क्यूब कैसे बनाएं?(How to Make Rice Water Ice Cubes)

चावल के पानी के आइस क्यूब्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले चावल को कुछ देर पानी में भिगोकर रख दें.

अब, इस पानी को छानकर बर्फ जमाने वाली ट्रे में डालकर फ्रिज में रख दें.

पूरी तरह से जमने के बाद, आपके आइस क्यूब्स तैयार हो जाएंगे.

आप इसे चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- ग्लोइंग स्किन के लिए मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें ये हेल्दी आदतें, लोग पूछेंगे खूबसूरती का राज

चेहरे पर चावल के पानी के आइस क्यूब लगाने के फायदे

चेहरे पर चावल के पानी का आइस क्यूब लगाने से त्वचा को एंटी-एजिंग गुण मिलते हैं. इस पानी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं.

यह त्वचा पर मौजूद बड़े पोर्स को छोटा करने में कागर होता है.

चेहरे या आंखों पर पफीनेस दिखने वाली समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है.

राइस आइस क्यूब के इस्तेमाल से चेहरे को हाइड्रेशन मिलता है और रूखी-सूखी त्वचा को ठीक करने में मदद करता है.

इससे चेहरे पर ग्लास जैसी चमक आती है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.