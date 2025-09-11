Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
लाइफस्टाइल
Rice Water Cubes: चेहरे पर दाग-धब्बों को दूर करने में चावल का पानी यूं तो बेहद कारगर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि त्वचा पर निखार के लिए इसका आइस क्यूब भी कारगर होता है. चलिए हम आपको इस लेख में चावल के पानी का क्यूब बनाने के तरीके और इसके फायदे के बारे में बताते हैं.
Rice Water Cubes Benefits: चेहरे को बेदाग बनाने और इसपर ग्लासी चमक लाने के लिए आप त्वचा पर चावल के पानी को लगा सकते हैं. दरअसल, चावल के पानी के कई फायदे हैं. यह सनबर्न ट्रीट करने में मदद करता है, त्वचा के बड़े पोर्स छोटे होते हैं, चिपचिपाहट कम होती है, एक्ने और डार्क सर्कल्स को भी दूर करता है. चावले के पानी को आप चेहरे पर कई तरीकों(Skincare Routine) से यूज कर सकते हैं. इसे टोनर की तरह इस्तेमाल करने के साथ-साथ आप इससे रोजाना फेस धोने का काम भी कर सकते हैं. आप चाहें तो इसका क्यूब बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं और रोजाना लगा सकते हैं. चलिए हम आपको इस लेख में चावल के पानी का आइस क्यूब बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं.
