बेदाग और निखरी त्वचा के लिए इस्तेमाल करें चावल का आटा, चेहरे पर आएगा ग्लो, ऐसे करें इस्तेमाल

Rice Flour Face Pack: आप त्वचा की देखभाल के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के आटे की मदद से स्किन केयर कर सकते हैं. यह त्वचा के लिए अच्छा होता है.

Rice Flour For Skin: हर कोई हेल्दी और चमकदार स्किन चाहता है आप ग्लोइंग स्किन के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के आटे को स्किन केयर के लिए इस्तेमाल से डेड स्किन सेल्स को हटाने, लालिमा दूर करने में मदद मिलती है. आप इसकी मदद से काले धब्बे, ड्राइनेस और मुंहासों की समस्या को दूर कर सकते हैं. चलिए आपको चावल के आटे के फायदों और इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

स्किन के लिए चावल के आटे के फायदे

चावल के आटे में विटामिन बी, एलांटोइन, फेरुलिक एसिड होते हैं. यह गुण स्किन को पोषण देने का काम करते हैं. आप इसकी मदद से स्किन को हेल्दी बना सकते हैं. आप चावल के आटे से फेस पैक और स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ड्राई स्किन से छुटकारा पा सकते हैं. आपको इसका इस्तेमाल चेहरे पर करने से पहले पैच टेस्ट कर लेना चाहिए. कई बार जलन, खुजली या रैशेज जैसे रिएक्शन हो सकते हैं.

चावल के आटे का स्क्रब

एक चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच शहद, थोड़ा सा ओट्स और इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके आप स्क्रब तैयार कर सकते हैं. इससे चेहरे को साफ करने से आपको फायदा मिलेगा.

चावल के आटे का फेस पैक

चावल के आटे का फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दूध और एक चम्मच चावल का आटा मिक्स कर लें. इन दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं. 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने के बाद साफ पानी से चेहरा धो लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

