लाइफस्टाइल

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

Retro Walking Or Backward Walking Benefits: इन दिनों कई तरह के वॉक लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं. इन्हीं में से एक है रेट्रो वॉकिंग. आइए जानें क्या होता है रेट्रो वॉक और क्या हैं इसके फायदे...

Abhay Sharma

Updated : Dec 08, 2025, 06:10 PM IST

 Retro Walking Or Backward Walking Benefits

Retro Walking Or Backward Walking: पैदल चलना हर किसी के लिए जरूरी है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सभी को रोजाना थोड़ी देर वॉक जरूर करना चाहिए. इससे सेहत को कई जबरदस्त फायदे होते हैं. न केवल शरीर के लिए बल्कि वॉक दिमागी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. इन दिनों कई तरह के वॉक लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं. इन्हीं में से एक है रेट्रो वॉकिंग. इसमें व्यक्ति को पीछे की दिशा में चलने होता है. ठंड के मौसम में पीछे चलना यानि रेट्रो वॉकिंग हमारे शरीर और दिमाग के लिए कमाल कर सकती है. इससे कैलोरी तेजी से जलाती है, घुटनों को दर्द से राहत मिलती है और दिमाग को एक्टिव रखती है. 

क्या है रेट्रो वॉक करने का तरीका 

कुछ खास नहीं, इसके लिए बस आपको थोड़ी देर उल्टे कदमों से वॉक करनी है. इसे रिवर्स वॉक भी कहते हैं. इसमें कदम आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर बढ़ाते हैं.  इससे जोड़ों के दर्द, फ्लेक्सिविलिटी और बॉडी बैलेंसिंग में मदद मिल सकती है. साथ ही दिमाग के लिए भी बैकवर्ड वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है. दावा किया जाता है कि 10-15 मिनट की रेट्रो वॉक आपको 30 मिनट की वॉक जितने फायदे देती है.

रेट्रो वॉक के क्या हैं फायदे

उल्टा चलने पर दिमाग और मसल्स का कनेक्शन मजबूत होता है, इस तरह से वॉक करने से दिमाग काफी एक्टिव हो जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेट्रो वॉकिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अच्छा हो सकता है. इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. इसके अलावा पीछे चलने में काफी मेहनत लगती है जिससे तेजी से वजन कम होता है. इससे तनाव और एंग्जाइटी को कम करने में मदद मिलती है और इससे नींद में भी सुधार आता है. साथ ही सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती है.  

इन बातों का रखें ध्यान

इसके लिए डायबिटीज वाले लोग नंगे पैर बिल्कुल न चलें, हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग वॉक से पहले हल्का वॉर्म अप जरूर करें और थायराइड वाले सुस्ती से लड़ने के लिए रोज तेज वॉक करें. इसके लिए शुरुआत में धीरे और कम देर से उठाएं और पीछे मुडकर भी देखते रहें. ऐसी जगह चुनें जहां पीछे कोई दूसरा न हो. बताते चलें कि ठंड में फिट और एक्टिवि रहने के लिए थोड़ी-सी धूप, थोड़ी-सी वॉक और थोड़ी-सी समझ बस इतना काफी है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

