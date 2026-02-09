FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

मार्च में खून जैसा लाल रात में चांद नजर आने वाला है. ब्लड मून न केवल देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगता है बल्कि काफी रहस्यमी भी होता है. खगोल प्रेमियों और आम लोगों के लिए ब्लड मून बेहद खास होने वाला है.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 09, 2026, 03:03 PM IST

3 मार्च 2026 की तारीख खगोल प्रेमियों और आम लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है. इस दिन आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होगी. पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है. इस दौरान चंद्रमा गहरे लाल या नारंगी रंग का दिखाई देगा, जिससे यह नजारा रोमांचक और रहस्यमय लगता है.

यह 2026 का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और इसके बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 2028 के आसपास देखने को मिलेगा, इसलिए वैज्ञानिक और आम लोग दोनों इसे लेकर उत्साहित हैं.

ब्लड मून कैसे बनता है? 

जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता. पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को बिखेर देता है. लाल और नारंगी किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं. इसी प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering) कहा जाता है, जिससे चंद्रमा रक्त-लाल रंग का दिखाई देता है. ठीक वैसे ही जैसे सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता है.

किस दिन देखा ब्लड मून

3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण लगेगा और तब ही ये ब्लड मून दिखेगा. ग्रहण की शुरुआत  सुबह 08:44 से होगी और पूर्ण ग्रहण  11 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 2 मिटन तक रहेगा. अधिकतम ग्रहण काल 11:33 पर होगा और ग्रहण समाप्त 14:23 पर होगा. यानी कुल अवधि ग्रहण की लगभग 5 घंटे 39 मिनट होगी. 

कहां दिखाई देगा ब्लड मून?

यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा.

भारत में ब्लड मून कब और कैसे दिखेगा?

भारत में चंद्रमा का उदय शाम के समय होगा, इसलिए पूरा ग्रहण नहीं दिखेगा. भारत में चांद लगभग शाम 6:26 बजे उगेगा और अधिकतम दृश्य भाग 6:33 से 6:40 बजे तक होगा. ग्रहण करीब लगभग 6:46 बजे खत्म होगा. भारत में पूर्ण ब्लड मून नहीं, बल्कि अंतिम या आंशिक लाल चरण दिखाई देगा. पूर्वी भारत में दृश्यता बेहतर होगी, क्योंकि वहां चंद्रमा पहले उगता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

 

