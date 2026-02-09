याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

बंगाल की बाबरी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल कूच करेगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, नई बाबरी मस्जिद के विरोध में यात्रा निकालेंगे | 5 अवैध मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया, मजारों को 15 दिन पहले भी नोटिस दिया था, KGMU प्रशासन ने 28 फरवरी तक जवाब मांगा | यूपी- प्रयागराज के कोरांव में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार नहर में गिरी, हादसे में 2 लापता, 7 लोगों को बचाया गया. | विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित.
मार्च में खून जैसा लाल रात में चांद नजर आने वाला है. ब्लड मून न केवल देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगता है बल्कि काफी रहस्यमी भी होता है. खगोल प्रेमियों और आम लोगों के लिए ब्लड मून बेहद खास होने वाला है.
3 मार्च 2026 की तारीख खगोल प्रेमियों और आम लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है. इस दिन आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होगी. पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है. इस दौरान चंद्रमा गहरे लाल या नारंगी रंग का दिखाई देगा, जिससे यह नजारा रोमांचक और रहस्यमय लगता है.
यह 2026 का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और इसके बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 2028 के आसपास देखने को मिलेगा, इसलिए वैज्ञानिक और आम लोग दोनों इसे लेकर उत्साहित हैं.
ब्लड मून कैसे बनता है?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता. पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को बिखेर देता है. लाल और नारंगी किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं. इसी प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering) कहा जाता है, जिससे चंद्रमा रक्त-लाल रंग का दिखाई देता है. ठीक वैसे ही जैसे सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता है.
किस दिन देखा ब्लड मून
3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण लगेगा और तब ही ये ब्लड मून दिखेगा. ग्रहण की शुरुआत सुबह 08:44 से होगी और पूर्ण ग्रहण 11 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 2 मिटन तक रहेगा. अधिकतम ग्रहण काल 11:33 पर होगा और ग्रहण समाप्त 14:23 पर होगा. यानी कुल अवधि ग्रहण की लगभग 5 घंटे 39 मिनट होगी.
कहां दिखाई देगा ब्लड मून?
यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा.
भारत में ब्लड मून कब और कैसे दिखेगा?
भारत में चंद्रमा का उदय शाम के समय होगा, इसलिए पूरा ग्रहण नहीं दिखेगा. भारत में चांद लगभग शाम 6:26 बजे उगेगा और अधिकतम दृश्य भाग 6:33 से 6:40 बजे तक होगा. ग्रहण करीब लगभग 6:46 बजे खत्म होगा. भारत में पूर्ण ब्लड मून नहीं, बल्कि अंतिम या आंशिक लाल चरण दिखाई देगा. पूर्वी भारत में दृश्यता बेहतर होगी, क्योंकि वहां चंद्रमा पहले उगता है.
