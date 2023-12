Hair Fall Stop Remedies: तेजी से झड़ रहे बालों के लिए खोजकर लाए हैं ये रामबाण उपाय, इस एक चीज से रुक जाएगा हेयर फॉल

Hair Fall Control Remedy: बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप घरेलू उपायों से हेयर फॉल को रोक सकते हैं.

डीएनए हिंदीः बालों का झड़ना आजकल आम समस्या हो गई है. अधिकांश लोगों को बाल झड़ने की समस्या (Hair Fall Problem) का सामना करना पड़ता है. ज्यादा बालों के झड़ने की वजह से सिर गंजेपन की शिकार होना पड़ सकता है. ऐसे में बाल झड़ने की इस आम समस्या का खास इलाज (Home Remedy To Stop Hair Fall) बहुत ही जरूरी है. कई लोग इसके लिए कई तरह की दवाएं और ट्रीटमेंट लेते हैं हालांकि आपके बालों को इन कैमिकल वाले हेयर प्रोडक्‍ट से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है. ऐसे में आप घरेलू उपाय (Hair Care Tips) के जरिए बालों का झड़ना रोक सकते हैं. आइये आपको हेयर फॉल रोकने और बालों को घना, काला और लंबा बनाने के लिए इन उपायों (Hair Remedy For Hair Growth And Thickness) के बारे में बताते हैं.

बालों का झड़ना रोकने के लिए इस्तेमाल करें भृंगराज का हेयर मास्क (Bhringraj Hair Mask For Stop Hair Fall)

भृंगराज और दही का हेयर मास्क

दही हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है. बालों को मुलायम बनाने और डैंड्रफ दूर करने के लिए दही फायदेमंद होता है. आप इसमें भृंगराज मिलाकर बालों की ग्रोथ को भी तेज कर सकते हैं. इसे लगाने के लिए 3-3 चम्मच भृंगराज पाउडर मिलाएं और दही मिलाकर बालों में लगाएं.

भृंगराज और आंवला का हेयर मास्क

आंवला के साथ भृंगराज को मिलाकर बालों में लगाना फायदेमंद होता है. इसके लिए एक कटोरी में दो-दो चम्मच भृंगराज और आंवला पाउडर मिलाएं. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और आधे घंटे बाद बालों को धो लें. इससे बाल झड़ना बंद होंगे और घने मजबूत बन जाएंगे.

भृंगराज और नारियल तेल का हेयर मास्क

अगर बालों के झड़ने के कारण बहुत ज्यादा परेशान है तो यह उपाय आपके लिए है. आप नारियल तेल और भृंगराज से खास हेयर मास्क बना सकते हैं. यह बालों का झड़ना रोक देगा और बालों की ग्रोथ को भी तेल करेगा. इसके लिए एक कटोरी में 3-4 चम्मच भृंगराज पाउडर लें और इसमें गुनगुना नारियल का तेल मिलाएं. इसे रातभर के लिए बालों पर लगाकर छोड़ दें और सुबह बालों को धो लें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

