Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

Split Ends Remover Tips: लोगों को अक्सर दोमुंहे बालों की समस्या होती है. इसके कारण बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं, बाल पतले और टूटे हुए दिखने लगते हैं. आप दोमुंहे बालों की समस्या को इन तरीकों से दूर कर सकते हैं.

Split Ends Remedies: धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण बालों को नुकसान होता है. खराब खानपान की वजह से बालों को सही से पोषण भी नहीं मिल पाता है. इसकी वजह से बाल दो मुंहे हो जाते हैं. दो मुंहे बालों के साथ ही बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. आप टूटते, झड़ते और दो मुंहे बालों से परेशान हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए यहां बताए उपायों को अपना सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

दो मुंहे बालों के लिए घरेलू उपाय

अंडे का हेयर मास्क

अंडा बालों के लिए हेल्दी होता है. अंडा प्रोटीन और फैटी एसिड से भरपूर होता है. इसे बनाने के लिए अंडे के पीले भाग को 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जैतून के तेल के साथ मिक्स करें. इन्हें मिलाकर बालों की नीचले हिस्से पर लगाएं और आधे घंटे बाद शैम्पू से धो लें.

दही हेयर मास्क

बालों में दही का हेयर मास्क तैयार कर आप लगा सकते हैं. यह बालों को पोषण देता है और दो मुंहे बालों की समस्या को कम करता है. आप एक कटोरी में दही लें, 1 चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच शहद मिलाएं. इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं. इसके आधे घंटे बाद बालों को धो लें.

तेल मालिश

नारियल, अरंडी और बादाम के तेल से बालों की मालिश करने से बालों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं. आप बालों की मालिश कर दो मुंहे बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.