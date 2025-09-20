नसों के दर्द और सूजन को दूर करेगा अश्वगंधा, मिट जाएगा कमजोरी का नामोनिशान, ऐसे करें सेवन

Ashwagandha Ke Fayde: नसों में दर्द और सूजन की समस्या से आप परेशान हैं तो इसे दूर करने के लिए अश्वगंधा फायदेमंद साबित हो सकता है. चलिए आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं

Ashwagandha Benefits: इन दिनों गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से नसों में सूजन की समस्या अक्सर लोगों को परेशान करती है. ज्यादा समय तक नसों में दर्द और सूजन होने से ये रोजाना की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है. इससे जल्द छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. अश्वगंधा नसों के दर्द और सूजन की समस्या को कम करता है. अश्वगंधा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते है. आइए जानते हैं नसों में दर्द और सूजन होने पर अश्वगंधा को किस तरह से खाना है.

नसों में सूजन दूर करने के लिए अश्वगंधा

अश्वगंधा में आयुर्वेदिक औषधि के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह शरीर को गर्मी और ताकत देता है, इसके शरीर पर लगने से नसों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है.अश्वगंधा को नसों पर लगाया जाएं तो ये दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है. आइए जानते हैं अश्वगंधा का सेवन कैसे करना है.

दूध के साथ अश्वगंधा

नसों में दर्द और सूजन की समस्या होने पर अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, इसके सेवन के लिए सबसे पहले थोड़ा गर्म दूध लें उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लें, फिर इसको पिएं इसका सेवन रात के वक्त सोने से पहले करें, इसके सेवन से शरीर की शारीरिक शक्ति बढ़ाती है.

शहद और अश्वगंधा

अश्वगंधा और उसके साथ में शहद के सेवन से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं. अश्वगंधा और शहद दोनों में ही एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके सेवन का सही समय सुबह खाली पेट है. आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच अश्वगंधा और 1 चम्मच शहद मिक्स करके सेवन करें. इससे दर्द और सूजन में राहत मिलेगी.

अश्वगंधा और शिलाजीत

नसों में सूजन और दर्द से राहत दिलाने के लिए अश्वगंधा और शिलाजीत बेहद असरदार होता है. इससे शरीर की ताकत बढ़ती है. इसके सेवन के लिए सबसे पहले 1 चम्मच अश्वगंधा और शिलाजीत लें फिर इन दोनों को गर्म पानी में मिला लें, उसके बाद इसके सेवन से नसों में दर्द और सूजन कम हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

