Face Mask To Protect Skin: वायु प्रदूषण के कारण स्किन को नुकसान हो सकता है. ऐसे में प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचने और देखभाल के लिए आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए.

Protect Skin From Air Pollution

How To Protect Skin From Air Pollution: दिल्ली में दशहरे के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है. दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है. बढ़ता प्रदूषण सेहत को नुकसान पहुंचाता है. दिल्ली की खराब हवा सेहत के साथ ही स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती है.

प्रदूषण से स्किन को बचाने और मुंहासे और दाग-धब्बों की समस्या को दूर करने के लिए आप स्किन केयर के इन घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं. प्रदूषण के कारण स्किन डल और बेजान हो सकती है. ऐसे में बचाव के लिए आपको इन घरेलू फेस मास्क को चेहरे पर लगाना चाहिए.

स्किन केयर के लिए फेस मास्क

हल्दी और दही

स्किन के लिए हल्दी और दही दोनों चीज ही फायदेमंद होती हैं. आप इन दोनों को मिक्स कर फेस मास्क बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए 2 चम्मच दही में एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद मुंह धो लें.

दूध और चावल

आप दूध और चावल से फेस मास्क लगाकर स्किन केयर कर सकते है. इसके लिए चावल के आटे में 1-2 चम्मच दूध मिलाएं. इसको अच्छे से मिक्स करके चेहरे पर लगाएं. यह डेड स्किन सेल्स रिमूव करने का काम करता है.

एलोवेरा जेल

स्किन केयर के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद होता है. बढ़ते प्रदूषण से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आप एलोवेरा फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल लें और इसे चेहरे पर लगाएं. करीब आधा 15-20 मिनट बाद चेहरे को अच्छे से धो लें.

इन बातों का रखें ध्यान

- प्रदूषण से स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. इससे हवा में मौजूद प्रदूषक स्किन तक नहीं पहुंचेंगे.

- हेल्दी स्किन के लिए शरीर को हाइड्रेट करना बहुत ही जरूरी होता है. आपको दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए.

- इसके अलावा ताजे फल, सब्जियां और विटामिन सी से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

