Twitter
Advertisement
Headlines

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

Udaipur Files Releases Today: कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म हुई रिलीज, बेटे को उम्मीद 'मिलेगा न्याय'

Hartalika Teej 2025: भादों माह में आएगा सुहागिन महिलाओं का ये कठिन व्रत, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि

Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

Delhi News: दिल्ली के रेस्टॉरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

Glowing and Soft Skin: मुलायम और ग्लोइंग त्वचा के लिए चेहरे पर नारियल तेल लगाना बहुत ही अच्छा होता है. आप रात को सोने से पहले नारियल तेल में इस एक चीज को मिलाकर लगाते हैं तो और अधिक फायदा मिलेगा.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 08, 2025, 12:59 PM IST

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

coconut oil for skin

TRENDING NOW

Coconut Oil Benefits For Skin: हर कोई चाहता है उसकी स्किन ग्लोइंग और मुलायम रहे. लेकिन सभी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती है. लोग इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. आपकी स्किन ड्राई हो गई है और चेहरे पर दाग-धब्बे दिखने लगे हैं तो नारियल तेल में आप विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर लगा सकते हैं. नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को पोषण देकर हाइड्रेशन देता है.

नारियल तेल और विटामिन ई कैप्सूल

रात को सोने से पहले विटामिन ई के कैप्सूल को नारियल तेल में मिक्स करके आप त्वचा पर लगा सकते हैं. इसे लगाकर थोड़ी देर मसाज करेंगे तो आपको कुछ दिनों में ही फायदा देखने को मिलेगा. इसके लिए आप थोड़े से नारियल तेल में एक  विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएं और चेहरे पर लगा लें. सुबह उठने के बाद चेहरा ठंडे और साफ पानी से धोएं.

पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े

विटामिन ई कैप्सूल के फायदे

त्वचा पर विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है और इससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स को कम कर सकते हैं. आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो यह स्किन को प्रदूषण से बचाता है. स्किन पर निखार लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य
मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य
Healthy Heart: दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क
दिल की दोस्त हैं ये 5 आदतें, इन्हें अपनाने से कम होगा हार्ट अटैक का रिस्क
Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE