Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

लाइफस्टाइल
Glowing and Soft Skin: मुलायम और ग्लोइंग त्वचा के लिए चेहरे पर नारियल तेल लगाना बहुत ही अच्छा होता है. आप रात को सोने से पहले नारियल तेल में इस एक चीज को मिलाकर लगाते हैं तो और अधिक फायदा मिलेगा.
Coconut Oil Benefits For Skin: हर कोई चाहता है उसकी स्किन ग्लोइंग और मुलायम रहे. लेकिन सभी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती है. लोग इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. आपकी स्किन ड्राई हो गई है और चेहरे पर दाग-धब्बे दिखने लगे हैं तो नारियल तेल में आप विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर लगा सकते हैं. नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को पोषण देकर हाइड्रेशन देता है.
रात को सोने से पहले विटामिन ई के कैप्सूल को नारियल तेल में मिक्स करके आप त्वचा पर लगा सकते हैं. इसे लगाकर थोड़ी देर मसाज करेंगे तो आपको कुछ दिनों में ही फायदा देखने को मिलेगा. इसके लिए आप थोड़े से नारियल तेल में एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएं और चेहरे पर लगा लें. सुबह उठने के बाद चेहरा ठंडे और साफ पानी से धोएं.
पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े
त्वचा पर विटामिन ई का कैप्सूल लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है और इससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स को कम कर सकते हैं. आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो यह स्किन को प्रदूषण से बचाता है. स्किन पर निखार लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें
