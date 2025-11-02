FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

4 Herbal Tea For Migraine Headache: आज के समय में माइग्रेन-सिरर्दद की समस्या आम होती जा रही है. इसे ठीक करने के लिए आप इन हर्बल टी (Herbal Tea) का सहारा ले सकते हैं. इससे दर्द से राहत मिलती है और शरीर और मन दोनों को शांति भी मिलती है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 02, 2025, 09:04 PM IST

4 Herbal Tea For Migraine Headache: आजकल की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. आज के समय में माइग्रेन-सिरर्दद की समस्या आम होती जा रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तनाव, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन या हार्मोनल बदलाव इसके प्रमुख कारणों में से एक हैं.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसे ठीक करने के लिए आप इन हर्बल टी (Herbal Tea) का सहारा ले सकते हैं. इससे दर्द से राहत मिलती है और शरीर और मन दोनों को शांति भी मिलती है.

अदरक की चाय पिएं (Ginger Tea)

सिरदर्द और माइग्रेन से राहत पाने के लिए अदरक की चाय का सेवन किया जा सकता है. अदरक में जिंजरॉल्स और शोओगॉल्स जैसे तत्व मौजूद होते हैं और ये दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह माइग्रेन में होने वाली मिचली (Nausea) को भी घटाती है. 

यह भी पढ़ें: Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

लौंग की चाय पिएं (Clove Tea)

सिरदर्द और माइग्रेन में लौंग की चाय भी फायदेमंद हो सकती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक लौंग में यूजेनॉल (Eugenol) नामक एक दर्द निवारक और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होता है और यह सिर और गर्दन की मांसपेशियों में तनाव को घटाता है. इसकी सुगंध मानसिक सुकून देती है. ध्यान रहे अधिक मात्रा में लौंग की चाय पीने से बचना चाहिए. 

लैवेंडर टी पी सकते हैं (Lavender Tea)

लैवेंडर फूलों से बनी चाय तनाव और चिंता को कम करने में मददगार है और इसकी खुशबू सिरदर्द और माइग्रेन दोनों में आराम देती है, नींद भी बेहतर आती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिनभर की थकान के बाद लैवेंडर टी पीना बेहद सुकून देता है और सोने से पहले या फिर जब भी आपको समय मिले इसका सेवन करना चाहिए. 

पुदीने की चाय पिएं (Peppermint Tea)

सिरदर्द से राहत के लिए पुदीने की चाय पी सकते हैं, इसमें मेन्थॉल (Menthol) पाया जाता है और ये सिरदर्द और साइनस ब्लॉकेज में राहत दिलाता है. इसके सेवन से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ठंडी-ताजगी भरी खुशबू मन को शांत करती है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

