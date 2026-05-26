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Relationship Tips: महिलाओं को पुरुषों को गलती से भी नहीं बोलने चाहिए ये 8 शब्द, रिश्ते में आ जाती है दरार

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Relationship Tips: महिलाओं को पुरुषों को गलती से भी नहीं बोलने चाहिए ये 8 शब्द, रिश्ते में आ जाती है दरार

क्या पुरुष सच में अपनी भावनाएं छिपा लेते हैं? क्या हर बार चुप रहना इस बात का संकेत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता? रिश्तों की दुनिया में अक्सर महिलाओं की भावनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन पुरुषों के मन में चल रही चोट और असुरक्षा को बहुत कम समझा जाता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 26, 2026, 11:11 AM IST

Relationship Tips: महिलाओं को पुरुषों को गलती से भी नहीं बोलने चाहिए ये 8 शब्द, रिश्ते में आ जाती है दरार

Relationship Tips

(Credit Image AI)

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भले ही पुरुष ऊपर से शांत और संयमित दिखाई दें, लेकिन पार्टनर की कई बार छोटी-छोटी बातें या हरकतें उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा सकती हैं. चाहे यह दुख उनके साथी, मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, जिसे वे खुश करना चाहते हैं, इसका प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है. रिश्तों में ये शब्द पुरुषों को अंदर तक तोड़ सकते हैं. अनजाने में महिलाओं की गलतियां प्यार में दूरी बढ़ा सकती हैं.

मन में घर कर जाती हैं कुछ बातें

कई पुरुष बाहर से मजबूत और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके आत्मसम्मान, भरोसे और भावनाओं को अंदर तक प्रभावित कर देते हैं. इसमें भी खास बात ये है कि कई बार ये बातें मजाक, गुस्से या तुलना के रूप में कही जाती हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रिश्ते पर पड़ सकता है. रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा से भी चलते हैं.

जब मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है

कई पुरुष अपने परिवार, पार्टनर या भविष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं. वे हर बार अपनी थकान जाहिर नहीं करते, लेकिन जब उनकी कोशिशों को सामान्य मान लिया जाता है या उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती, तो उन्हें अंदर से निराशा होने लगती है. रिश्तों में सबसे बड़ा भावनात्मक नुकसान तब होता है जब किसी को यह महसूस होने लगे कि उसकी कोशिशें दिखाई ही नहीं दे रहीं. यह भावना धीरे-धीरे दूरी और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है.

दूसरों से तुलना आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है

“देखो वो कितना सफल है” या “दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं” जैसी बातें सुनने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन लगातार तुलना पुरुषों के आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित कर सकती है. विशेषज्ञ की मानें तो पुरुष अक्सर अपनी पहचान को उपलब्धियों और सम्मान से जोड़कर देखते हैं. ऐसे में तुलना उन्हें यह महसूस करा सकती है कि वे पर्याप्त नहीं हैं. यही वजह है कि कई रिश्तों में छोटी-छोटी तुलना बड़े झगड़ों की वजह बन जाती है.

‘तुम कुछ नहीं कर सकते’ जैसी बातें क्यों खतरनाक हैं

किसी पुरुष को यह एहसास दिलाना कि वह सक्षम नहीं है या किसी काम के लायक नहीं है, उसके आत्मसम्मान पर सीधा असर डाल सकता है. खासतौर पर तब, जब वह पहले से किसी तनाव, नौकरी के दबाव या आर्थिक चिंता से गुजर रहा हो. एक छुपा हुआ एंगल यह भी है कि समाज अक्सर पुरुषों से “हमेशा मजबूत” बने रहने की उम्मीद करता है. इसलिए वे अपनी चोट खुलकर बता भी नहीं पाते. कई बार यही दबाव मानसिक तनाव और अकेलेपन में बदल जाता है.

शारीरिक कमियों का मजाक रिश्ते में जहर घोल सकता है

कद, वजन, गंजापन या शरीर से जुड़ी किसी बात का मजाक कई लोगों को सामान्य लगता है. लेकिन बार-बार ऐसे ताने सुनना किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. रिश्तों में मजाक और अपमान के बीच की लाइन बहुत पतली होती है. अगर पार्टनर बार-बार उन्हीं चीजों पर टिप्पणी करें, जिन्हें बदला नहीं जा सकता तो व्यक्ति धीरे-धीरे भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है.

पुरुष सिर्फ कमाने की मशीन नहीं होते

बहुत से पुरुष इस बात से भी आहत होते हैं कि उन्हें सिर्फ “घर चलाने वाले इंसान” की तरह देखा जाता है. उनकी भावनाएं, डर, तनाव और मानसिक दबाव अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं.असल में पुरुष भी भावनात्मक सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि “तुम तो लड़के हो, तुम्हें क्या परेशानी?” यही सोच उन्हें अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर करती है.

जब सम्मान कम होने लगता है, रिश्ता भी कमजोर होने लगता है

हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है. अगर कोई व्यक्ति बार-बार खुद को छोटा, अनदेखा या अपमानित महसूस करे, तो धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी आने लगती है. यह जरूरी नहीं कि हर चोट तेज आवाज में बोले गए शब्दों से ही लगे. कई बार तंज, उपेक्षा या मजाक भी व्यक्ति को अंदर तक प्रभावित कर देते हैं. इसलिए रिश्तों में शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.

रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा क्यों जरूरी है

आज के समय में रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समय की कमी नहीं, बल्कि भावनात्मक समझ की कमी भी है. अगर दोनों लोग एक-दूसरे की भावनाओं को सुनें, सम्मान दें और छोटी बातों में चोट पहुंचाने से बचें, तो रिश्ते ज्यादा मजबूत बन सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात होना भी जरूरी है. क्योंकि हर बार चुप रहना मजबूती की निशानी नहीं होता.

शब्द आत्मसम्मान और भावनाओं को पहुंचाते हैं चोट

रिश्तों में बोले गए कुछ शब्द पुरुषों के आत्मसम्मान और भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं. मेहनत को नजरअंदाज करना, दूसरों से तुलना करना, शारीरिक कमियों का मजाक उड़ाना या सम्मान की कमी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पुरुष भी भावनात्मक सुरक्षा और समझ चाहते हैं, इसलिए रिश्तों में शब्दों और व्यवहार दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है.

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