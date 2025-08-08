Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े
लाइफस्टाइल
Relationship Problems: रिलेशनशिप में पार्टनर के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है कई बार यह झगड़ा बड़ी लड़ाई में बदल सकता है. आपको लड़ाई होने पर पार्टनर को कैसे हैंडल करना है चलिए बताते हैं.
Love And Relationship: अगर आपका पार्टनर बहुत ही गुस्से वाले है तो ऐसे में रिश्ते को संभालकर रखने में बहुत ही दिक्कत होती है. कई बार यह गुस्सा झगड़े की वजह बनता है जिसकी वजह से रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है. आपकी अपने पार्टनर के साथ नोक-झोंक और लड़ाई होती रहती है तो इन तरीकों से गुस्सा काबू कर सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है तो उसकी बातों को सुन लेना चाहिए. ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा. आप बात में बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं.
पार्टनर को गुस्सा आ रहा है तो आपको सब्र करना चाहिए. उसका गुस्सा शांत होने के बाद समस्या को समझें और बातचीत करें.
पार्टनर के गु्स्सा करने पर आपको भी गुस्सा नहीं करना है. ऐसा करने से लड़ाई और बढ़ सकती है. आपको गुस्से की वजह को समझना चाहिए. इसके बाद पार्टनर को समझाना चाहिए.
अगर लड़ाई-झगड़ा हो रहा है तो रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है. आप गुस्सा शांत होने के बाद भी बातचीत कर सकते हैं. गुस्से में लोग अक्सर तर्कहीन बातें करत हैं इसलिए ऐसा न करें.
कई बार देखा जाता है कि, लोग लड़ाई होने पर बातचीत करना बंद कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. इससे बेहतर है कि, साथी को समझने की कोशिश करें.
