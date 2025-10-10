Add DNA as a Preferred Source
Rekha Skincare Secrets: 70 की उम्र में भी शीशे सी चमकती है रेखा की त्वचा, जान लीजिए ब्यूटी क्वीन की ग्लासी स्कीन का राज

Rekha Beauty Secrets: लगभग 70 वर्ष की उम्र में भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा बेहद जवां दिखती हैं और यह उनके शीशे सी चमकती त्वचा से ही पता चलता है. अगर आप भी रेखी जैसी ग्लोइंग स्कीन और चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं, तो इस लेख में दिए गए टिप्स को अपना सकते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Oct 10, 2025, 01:10 PM IST

Rekha Skincare Secrets: 70 की उम्र में भी शीशे सी चमकती है रेखा की त्वचा, जान लीजिए ब्यूटी क्वीन की ग्लासी स्कीन का राज
Rekha Skincare Secrets: बॉलीवुड की फॉरएवर ब्यूटी से मशहूर अभिनेत्री रेखा आज 69 साल की हो गई हैं. लेकिन उनके चेहरे का नैचुरल ग्लो आज भी उतना ही बरकरार है, जितना दशकों पहले था. उनकी त्वचा को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. आपको भले ही लग रहा होगा कि ऐसी निखरी और जवान त्वचा के लिए बहुत पैसा या मेहनत लगती होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखकर आप भी रेखा जैसी दमकती त्वचा पा सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान ब्यूटी सीक्रेट्स जिनका पालन करके आप भी रेखा जैसी ग्लोइंग और जवान त्वचा पा सकते हैं. 

हाइड्रेशन है सबसे महत्वपूर्ण

रेखा जैसी जवान और ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेटेड रखना. आपको रोज़ दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. पानी की कमी से त्वचा डिहाइड्रेट होने लगती है, जिससे रूखापन और एक्ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पानी के अलावा, फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस को अपनी डाइट में शामिल करें. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीन का सेवन कम से कम करें.

CTM रूटीन फॉलो करना न भूलें

Rekha beauty secrets

अपनी स्किन को साफ रखना हेल्दी स्किन की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है. CTM का मतलब है क्लींजिंग (Cleansing), टोनिंग (Toning) और मॉइस्चराइज़र (Moisturizer). यह स्किन केयर का बेसिक रूटीन है, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए. सुबह और शाम, दोनों समय अपने CTM रूटीन को फॉलो करें, ताकि डर्ट और ऑयल के कारण पोर्स क्लॉग न हों. अगर आप मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, तो सोने से पहले मेकअप हटाना कभी न भूलें. मेकअप लगाकर सोना त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है.

होम मेड पैक्स का इस्तेमाल (Homemade Face Packs) 

अपनी स्किन को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के ख़ास ट्रीटमेंट देने के लिए आप घर पर बने फेस पैक का उपयोग कर सकती हैं. अलग-अलग स्किन की समस्याओं के लिए अलग-अलग तरह के फेस पैक बनाए जा सकते हैं. निखार लाने और टैनिंग को कम करने के लिए आप टमाटर और दही से बने फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं.

सही सीरम को अपनाएं

घरेलू नुस्खों के अलावा, आप सीरम की मदद से भी अपनी त्वचा को एक्सट्रा ग्लो और पोषण दे सकते हैं. अपनी जरूरत के हिसाब से आप विटामिन-सी, रेटिनॉल, हायलूरॉनिक एसिड जैसे सीरम को अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. ये त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

