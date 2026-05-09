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सफेद बाल, डैंड्रफ और हेयर फॉल... इन 3 समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा ये उपाय, ऐसे करें इस्तेमाल

Reetha For Hair: सफेद बाल, डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या इन दिनों लोगों में आम हो गई है. इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हैं. आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे ये तीनों ही समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं.

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Abhay Sharma

Updated : May 09, 2026, 10:53 PM IST

सफेद बाल, डैंड्रफ और हेयर फॉल... इन 3 समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा ये उपाय, ऐसे करें इस्तेमाल

Reetha Benefits- Reetha For Hair (AI Image)

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    Reetha Benefits- Reetha For Hair: सफेद बाल, डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या इन दिनों लोगों में आम हो गई है. इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हैं. आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे ये तीनों ही समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं रीठा की, जिसे सालों से आयुर्वेद में बालों और त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके फलों में प्राकृतिक झाग बनाने वाले तत्व (सैपोनिन) पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लींजर बन जाता है. आइए जानें इसके इस्तेमाल और फायदे के बारे में.. . 

    सबसे पहले जान लें क्या है इसका फायदा? 

    आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रीठा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बालों को जड़ों से साफ करता है, बिना उनकी प्राकृतिक नमी को नुकसान पहुंचाए.एक्सपर्ट के मुताबिक, यह स्कैल्प को भी स्वस्थ रखता है और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. ऐसे में जिन लोगों को खुजली या सिर की त्वचा में जलन की समस्या होती है, उनके लिए रीठा काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.  

    यह भी पढ़ें: अल्कलाइन वॉटर के नाम पर कहीं आप तो नहीं पी रहे ‘काला जहर’? FSSAI की रेड में बड़ा खुलासा

    रीठा बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है, बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो सकती है और यह बालों को नेचुरल चमक देता है. इससे बाल ज्यादा हेल्दी और साफ दिखते हैं. 

    सदियों से रीठा का इस्तेमाल 

    बाजार में मौजूद केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स से परे रीठा एक ऐसा प्राकृतिक विकल्प है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के बालों की सफाई और देखभाल में मदद कर सकता है. यही वजह है कि पुराने समय में लोग शैम्पू की जगह रीठा का ही इस्तेमाल करते थे. इसके इस्तेमाल के लिए इसे पानी में भिगोकर या उबालकर इसके पानी से बाल धोए जाते थे. इससे बाल साफ, मुलायम और चमकदार बनते थे.  

    इस्तेमाल का तरीका जान लें 

    रीठा का इस्तेमाल करना बेहद आसान है, इसके लिए पहले सूखे फलों को रातभर पानी में भिगो दिया जाता है या हल्का उबाल लिया जाता है और फिर इस पानी को छानकर शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि कई लोग इसे आंवला और शिकाकाई के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, माना जाता है कि इससे असर और बढ़ जाता है. 

    सिर्फ बालों के लिए नहीं, इस काम भी होता है इस्तेमाल

    रीठा का इस्तेमाल केवल बालों के लिए ही नहीं, बल्कि कपड़े और घरेलू सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. प्राकृतिक झाग बनाने वाले गुण इसे एक मल्टी-यूज हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं और आयुर्वेद में रीठा को बेहद शुद्ध और उपयोगी माना गया है. यह प्रकृति से सीधे मिलने वाला उपहार है और इसमें कोई केमिकल नहीं होता, जो हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है.

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