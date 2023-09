Reduce High Uric Acid: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए रोज खाएं ये फल, फ्लश आउट हो जाएगा प्यूरीन

High Uric Acid Control: हाई यूरिक एसिड की समस्या से परेशान है तो डाइट में सेब को शामिल करने से आप इसे कम कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर कई समस्याएं होने लगती है. हाई यूरिक एसिड (High Uric Acid) की समस्या होने पर हड्डियों के बीच गेप में क्रिस्टल्स जम जाते हैं जिसके कारण जोड़ों में दर्द (Joint Pain) होने लगता है. हाई यूरिक एसिड की समस्या ज्यादा प्यूरीन की वजह से हो जाती है. अगर आपको भी हाई यूरिक एसिड के कारण जोडों में दर्द की समस्या हो रही है तो आप सेब को डाइट (Apple Benefits In Uric Acid) में शामिल करके इसे दूर कर सकते हैं. सेब खाने से हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल (Apple To Reduce High Uric Acid) कर सकते हैं. आइये हाई यूरिक एसिड में सेब खाने के फायदे (Apple Benefits In Uric Acid) के बारे में जानते हैं.

यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए सेब (Apple For Control Uric Acid)

मैलिक एसिड का सोर्स

सेब में मैलिक एसिड होता है यह यूरिक एसिड को बेअसर करता है. इसे खाने से प्यूरीन पचाने में मदद मिलती है इसे प्यूरीन जमा होने की वजाय यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है.

डाइट्री फाइबर से भरपूर

सेब डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है. सेब में मौजूद फाइबर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को सोखकर कम कर देता है. इससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. सेब आप नाश्ते, शाम या मिड मिल में कभी भी खा सकते हैं.

एंटी इंफलेमेटरी गुण

सेब में मौजूद एंटी इंफलेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं. यह गाउट से भी राहत देने के काम आता है. डेली सेब खाने से बायोएक्टिव कंपाउंड्स बढ़ता है जिससे की यूरिक एसिड कम होता है.

इन फलों से भी होगा फायदा

- केला खाने से भी यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. केले में फाइबर होता है जो प्यूरीन को कम करता है. सेब के साथ ही आप केले को भी खा सकते हैं.

- चेरीज को भी यूरिक एसिड कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

