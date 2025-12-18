FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

40 से 80 km/hr गाड़ियों की नई स्पीड तय, यूपी में 15 फरवरी तक लागू रहेगी स्पीड लिमिट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं 

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं

Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Red Toes: क्यों ठंड के मौसम में लाल हो जाती हैं पैर की उंगलियां? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Red Toes In Winter: इस मौसम में कई लोगों को पैरों की उंगलियों के लाल होने की शिकायत भी रहती है. ठंड शुरू होते ही बहुत से लोगों के पैरों की उंगलियां लाल पड़ने लगती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानें इसके पीछे की वजह क्या है..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 18, 2025, 10:02 PM IST

Red Toes: क्यों ठंड के मौसम में लाल हो जाती हैं पैर की उंगलियां? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

red toes, red toes in winter

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Red Toes In Winter: ठंड के मौसम में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में इस मौसम में स्किन का भी खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है. इस मौसम में कई लोगों को पैरों की उंगलियों के लाल होने की शिकायत भी रहती है. ठंड शुरू होते ही बहुत से लोगों के पैरों की उंगलियां लाल पड़ने लगती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि समय पर  इलाज न करवाया जाए तो यह असहजता, जलन, खुजली और दर्द का कारण भी बन सकती है. आइए जान लेते हैं ठंड के मौसम में पैरों की उंगलियां लाल क्यों हो जाती हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं?

ये 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार 

ब्लड फ्लो: इस मौसम में शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है. ऐसे में जब शरीर को गर्मी मिलती है और ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इस स्थिति में पैर लाल दिखने लगते हैं.

ड्राई स्किन: इसके अलावा सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ड्राई स्किन की समस्या से परेशान रहते हैं, इस वजह से भी कई लोगों को त्वचा पर रेडनेस और जलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

चिलब्लेन: सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या चिलब्लेन (जिसे पेर्नियो के नाम से भी जाना जाता है) की वजह से भी पैर लाल, सूजे हुए और खुजलीदार हो जाते हैं. 

टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे पहनने की वजह: इसके अलावा जरूरत से ज्यादा टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे भी ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं और इस वजह से आपकी उंगलियां लाल हो सकती हैं. 

क्या हैं इसके लक्षण? 

  • पैरों में रेडनेस की समस्या 
  • सूजन होना
  • खुजली या जलन होना
  • दर्द या फटने जैसी स्थिति

क्या हैं बचाव के उपाय?

अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो रही है तो कोशिश करें कि पैरों को गर्म रखें और रोजाना नहाने के बाद और सोने से पहले पैरों पर मॉइस्चराइज़र या नारियल तेल जरूर लगाएं. इसके अलावा पैरों को धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, रोजाना नियमित रूप से तेल से हल्की मालिश करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और इस समस्या से राहत मिलेगी. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
MORE
Advertisement