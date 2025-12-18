Red Toes: क्यों ठंड के मौसम में लाल हो जाती हैं पैर की उंगलियां? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Red Toes In Winter: इस मौसम में कई लोगों को पैरों की उंगलियों के लाल होने की शिकायत भी रहती है. ठंड शुरू होते ही बहुत से लोगों के पैरों की उंगलियां लाल पड़ने लगती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानें इसके पीछे की वजह क्या है..

Red Toes In Winter: ठंड के मौसम में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में इस मौसम में स्किन का भी खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है. इस मौसम में कई लोगों को पैरों की उंगलियों के लाल होने की शिकायत भी रहती है. ठंड शुरू होते ही बहुत से लोगों के पैरों की उंगलियां लाल पड़ने लगती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि समय पर इलाज न करवाया जाए तो यह असहजता, जलन, खुजली और दर्द का कारण भी बन सकती है. आइए जान लेते हैं ठंड के मौसम में पैरों की उंगलियां लाल क्यों हो जाती हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं?

ये 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार

ब्लड फ्लो: इस मौसम में शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है. ऐसे में जब शरीर को गर्मी मिलती है और ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इस स्थिति में पैर लाल दिखने लगते हैं.

ड्राई स्किन: इसके अलावा सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ड्राई स्किन की समस्या से परेशान रहते हैं, इस वजह से भी कई लोगों को त्वचा पर रेडनेस और जलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

चिलब्लेन: सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या चिलब्लेन (जिसे पेर्नियो के नाम से भी जाना जाता है) की वजह से भी पैर लाल, सूजे हुए और खुजलीदार हो जाते हैं.

टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे पहनने की वजह: इसके अलावा जरूरत से ज्यादा टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे भी ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं और इस वजह से आपकी उंगलियां लाल हो सकती हैं.

क्या हैं इसके लक्षण?

पैरों में रेडनेस की समस्या

सूजन होना

खुजली या जलन होना

दर्द या फटने जैसी स्थिति

क्या हैं बचाव के उपाय?

अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो रही है तो कोशिश करें कि पैरों को गर्म रखें और रोजाना नहाने के बाद और सोने से पहले पैरों पर मॉइस्चराइज़र या नारियल तेल जरूर लगाएं. इसके अलावा पैरों को धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, रोजाना नियमित रूप से तेल से हल्की मालिश करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और इस समस्या से राहत मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

