अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा-बिहार में इस समय महाजंगलराज है

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान

केमिकल से पके सेब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बाजार में हर तरफ सिर्फ नकली सेब ही नजर आते हैं. दिखने में सुंदर और लाल-लाल रंग को देख सभी आकर्षित होते हैं. हालांकि, ऐसे सेब नकली हो सकते हैं. असली सेब की पहचान के लिए यहां हम आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं, आइए जानते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 02, 2025, 08:27 AM IST

कहीं आप भी तो नहीं खा मोम वाले रहें नकली सेब? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली में पहचान
Real Vs Fake Apples Identify Tricks: रोजाना एक सेब खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही कारण है कि जिम जाने वाले और रोगी अक्सर नाश्ते में फलों का सेवन करते हैं. हालांकि, आजकल बाजारों में केमिकल से पकाए गए फल और सब्जियां खुलेआम बिक रहे हैं. ऐसे में इन रसायनों से पके फलों का सेवन हमारी सेहत बनाने के बजाय बिगाड़ सकता है. सेब का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानतीं कि बाज़ार से लाए गए सेब को किस तरीके से पकाया गया है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप केमिकल से पकाए गए सेब का पता लगा सकती हैं. इन उपायों को आप घर बैठे आसानी से आजमा सकती हैं.

सेब असली है या नकली, कैसे पहचानें?

छिलके की बनावट से पहचान- आप सेब के छिलके को देखकर उसके असली और नकली होने का पता लगा सकती हैं. यदि सेब का छिलका एकदम लाल और असामान्य रूप से चिकना और चमकीला नजर आ रहा है, तो समझ लें कि उसे रसायन से पकाया गया है या उस पर वैक्स की कोटिंग की गई है. प्राकृतिक तरीके से पके सेब का रंग हरा और लाल रंग का मिला-जुला होता है और उन पर धारियां भी होती हैं. साथ ही, उनका छिलका ज्यादा चमकदार नहीं होता है.

पानी वाला 'फ्लोटिंग' टेस्ट

how to identify real apples

असली और नकली सेब का पता लगाने के लिए आप पानी वाला टेस्ट भी कर सकते हैं. यह टेस्ट वैक्स कोटिंग की उपस्थिति की जाँच करता है. एक बर्तन में पानी लें और उसमें सेब को डाल दें. यदि सेब पानी में डूब जाए, तो इसका मतलब है कि सेब असली है. असली सेब का वजन भारी होता है और उस पर वैक्स की कोटिंग नहीं होती है. केमिकल से पका या वैक्स कोटेड सेब पानी में डालते ही तैरने लगेगा. इसकी वजह इसका हल्का होना और वैक्स की कोटिंग है, जो इसे हल्का कर देती है.

स्वाद से करें पहचान

सेब के स्वाद से भी उसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है. जो सेब प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है, उसमें एकदम प्राकृतिक और मीठा स्वाद आता है. जबकि केमिकल से पकाए गए सेब का स्वाद बहुत अजीब होता है, जिसे खाते ही आपको स्वाद में अंतर का एहसास हो जाएगा.

खुशबू सूंघ करें समझें

आप सेब को काटकर उसकी खुशबू को सूंघकर भी पहचान कर सकती हैं. अगर सेब असली होगा, तो उसकी महक बहुत अच्छी और प्राकृतिक आएगी. वहीं, अगर उसे पकाने में किसी भी तरह के रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया होगा, तो उसमें से एक अजीब सी बदबू या रसायन की महक आने लग जाएगी.

