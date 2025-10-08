Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Quick Hair Treatment: पार्लर जैसा हेयर ट्रीटमेंट पाने के लिए चिया सीड्स, शहद और एलोवेरा मिलाकर आइस क्यूब्स बनाएं. इससे बाल मजबूत और मॉइस्चराइज होते हैं, जो आपके बालों को शाइनी भी बानाता है.
Quick Hair Treatment: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी के कारण बालों की सही देखभाल करना अक्सर मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप चाहती हैं कि बिना पार्लर जाए और बिना ज्यादा मेहनत के आपके बाल रेशमी और चमकदार दिखें, तो चिया और शहद का यह क्विक हेयर ट्रीटमेंट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.
चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं. वहीं, शहद बालों को गहरा मॉइस्चराइजर प्रदान करता है. इस हैक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे आइस क्यूब्स के रूप में जमाकर रख सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकती हैं.
इस क्विक हेयर ट्रीटमेंट क्यूब को बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी.
चिया बीज: 3 बड़े चम्मच
पानी: 1 कप
शहद: 2 बड़े चम्मच
एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच
इस मिश्रण को तैयार करना बेहद आसान है और यह आपके बालों के लिए एक पावर बूस्टर का काम करेगा.
चिया के बीजों को धोकर एक कप पानी में कुछ घंटों के लिए भिगो दें, ताकि वे अच्छी तरह से फूल जाएं और जैल जैसा टेक्सचर आ जाए.
जब बीज फूल जाएं, तो उन्हें शहद और एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लें.
इस तैयार मिश्रण को आइस ट्रे (बर्फ जमाने वाली ट्रे) में डालकर जमा होने के लिए छोड़ दें. कुछ ही देर में आपके क्विक हेयर ट्रीटमेंट क्यूब्स तैयार हैं.
जब आपको हेयर ट्रीटमेंट लेना हो, तो क्यूब को इस्तेमाल से कुछ मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें. एक बार जब यह पिघल जाए तो इसे लगाना आसान हो जाता है.
शैम्पू करने के बाद बालों को तौलिए से हल्का सूखा लें. पिघले हुए चिया क्यूब को दोनों हाथों से रगड़ें और जब यह एक जेल के रूप में आ जाए तो इसे बालों की लंबाई पर अच्छी तरह लगा लें.
इसे बालों में लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.
इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार दोहराने से आपके बालों में धीरे-धीरे चमक और मजबूती आ जाएगी.
