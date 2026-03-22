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Protein Rich Dal: फिट बॉडी के लिए बेस्ट हैं ये दालें! जानिए 100 ग्राम में कितना मिलेगा प्रोटीन

High Protein Lentils: हमारी रोजमर्रा की डाइट में शामिल दालें भी प्रोटीन का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. आइए जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 22, 2026, 07:12 PM IST

Protein Rich Dal: फिट बॉडी के लिए बेस्ट हैं ये दालें! जानिए 100 ग्राम में कितना मिलेगा प्रोटीन

High Protein Lentils - Protein Rich Dal (AI Image)

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High Protein Lentils - Protein Rich Dal: शरीर को मजबूत रखने, मसल्स को सही तरीके से काम करने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी माना जाता है. आजकल लोग अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के लिए कई चीजें शामिल करते हैं, खासकर जिम जाने वाले लोग. बता दें कि हमारी रोजमर्रा की डाइट में शामिल दालें भी प्रोटीन का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. आपके इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं... 

किस दाल में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन?  

कुल्थी दाल: बता दें कि कुल्थी दाल प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, इसमें प्रति 100 ग्राम सूखी कच्ची दाल में लगभग 22 से 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यह दाल प्रोटीन के अलावा फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भी भरपूर होती है, जो वजन घटाने और किडनी की पथरी के लिए बहुत फायदेमंद होती है. 

यह भी पढ़ें: क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

उड़द दाल:  इसके अलावा उड़द दाल प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है, इसमें लगभग 25 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम मिलता है. यह दाल मसल्स को मजबूत बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है.

मसूर दाल और मूंग दाल: वहीं मसूर और मूंग दाल भी प्रोटीन से भरपूर होती हैं. ये दोनों दालें हल्की होती हैं और आसानी से पच भी जाती हैं, इसलिए इन्हें रोज़ाना खाने में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है. 

अरहर दाल: इसके अलावा अरहर दाल प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, इसमें लगभग 20-25% प्रोटीन होता है. अरहर की दाल फाइबर, आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम से भी भरपूर होती है. इसके नियमित सेवन से पाचन, ऊर्जा और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है. 

रोजाना कितनी दाल खानी चाहिए? 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर किसी को अपनी डाइट में रोजाना कम से कम एक कटोरी दाल जरूर शामिल करनी चाहिए. अलग-अलग दालों को मिलाकर मिक्स दाल भी बना सकते हैं. इससे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं. दाल को अंकुरित रूप में खाना भी बेहद फायदेमंद होता है, इससे प्रोटीन की गुणवत्ता और पाचन क्षमता दोनों बढ़ जाती है.

अगर शरीर को फिट, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रखना है तो दालों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. सही दाल का चुनाव और संतुलित मात्रा में सेवन आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है.  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है. प्रोटीन की मात्रा और डाइट से जुड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें.

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