Protein Powder vs Sama Rice: जिम जाने वाले दें ध्यान! आम चावल नहीं, ये है प्रोटीन पाउडर का बाप 

Protein Powder vs Sama Rice: प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी माना जाता है, इसके लिए हम में से कई लोग रोजाना प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा चावल भी है जिसे डाइट में शामिल करके आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन पा सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में.

ये बात हर किसी को पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है. प्रोटीन हमारे शरीर की बनावट के साथ-साथ इसके कामकाज के लिए भी जरूरी है. ऐसे में हम में से कई लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं, खासकर जिम जाने वाले लोग.

होंगे गजब के फायदे-

जिम जाने वाले लोग प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक चावल भी ऐसा होता है, जिसमें भरपूण मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? जी हां ये चावल हैं समा चावल. अब आप प्रोटीन पाउडर की बजाय समा चावल को खाना शुरू कर दीजिए, इससे आपको गजब के फायदे होंगे.

प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं लोग-

आज के समय में जिम, वेट लॉस और मसल्स बनाने वाले लोग तेजी से महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि रसोई में एक सुपरफूड मौजूद है जो प्रोटीन पाउडर से कहीं बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? इसका नाम है समा चावल.

व्रत में खाते हैं लोग-

इस चावल के सेवन से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं, इसमें न सिर्फ प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है बल्कि फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. व्रत में भी इसका सेवन लोग धड़ल्ले से करते हैं.

प्रोटीन पाउडर की जगह करें इसका इस्तेमाल-

ऐसे में अगर आप भी रोजाना प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इन आर्टिफिशियल चीजों को अलविदा कहकर समा चावल को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए. इससे आपको प्राकृतिक ताकत मिलेगी. लगभग 100 ग्राम चावल में लगभग 10-11.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. ऐसे में प्रोटीन पाउडर की जगह आप इसका चुनाव कर सकते हैं.

वेट लॉस फूड-

बॉडी बनाने वाले लोगों के लिए और जिम जाने वाले लोगों के लिए यह प्रोटीन पाउडर का सस्ता और सुरक्षित विकल्प है, इसमें मौजूद अमीनो एसिड शरीर की मरम्मत और मसल ग्रोथ में मदद करते हैं. इसमें हाई फाइबर होता है, जिससे ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, भूख कम लगती है और क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, इससे आपका वजन तेजी से कम होता है. ये परफेक्ट वेट लॉस फूड है.

प्रोटीन पाउडर vs समा चावल-

इतना ही नहीं ये डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, फाइबर कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है. अब अगर प्रोटीन पाउडर और समा चावल की तुलना करें तो प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन मिलता है, लेकिन कई बार इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव या अतिरिक्त केमिकल्स होते हैं, जिसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से किडनी या लीवर पर असर पड़ सकता है. वहीं समा चावल की बात करें तो ये सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध और संपूर्ण पोषण देता है, इसमें प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स का बैलेंस है, जो शरीर को कुल मिलाकर स्वस्थ रखता है.