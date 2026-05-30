गर्मी में ये देसी सुपरफूड से बनाएं एनर्जी ड्रिंक, पेट से सिर तक रहेगा ठंडा, डायबिटीज वालों के लिए है वरदान

लाइफस्टाइल
गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक, पैकेटबंद जूस और महंगे एनर्जी ड्रिंक पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन एक ऐसा देसी सुपरफूड भी है, जो न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी देता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत इतनी कम है कि यह लगभग हर घर की पहुंच में है.
मई-जून की तपती दोपहर में जब शरीर पसीने से तर हो जाता है, तब ज्यादातर लोग ठंडक पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, पैकेटबंद जूस या महंगे एनर्जी ड्रिंक की ओर दौड़ते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपकी रसोई में मौजूद एक सस्ता देसी खाद्य पदार्थ इन सभी विकल्पों से ज्यादा असरदार साबित हो जाए?
दिलचस्प बात यह है कि यह पारंपरिक पेय न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है. यही वजह है कि भीषण गर्मी के बीच सत्तू एक बार फिर लोगों की पसंद बनता जा रहा है.
आखिर गर्मियों में सत्तू की चर्चा इतनी क्यों बढ़ रही है?
तेज गर्मी में सबसे बड़ी समस्या शरीर में पानी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना है. ऐसे में सत्तू एक ऐसा पारंपरिक विकल्प माना जाता है जो सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर को अंदर से ऊर्जा भी देता है.
भुने हुए चने से तैयार सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं. यही कारण है कि ग्रामीण भारत में इसे लंबे समय से गर्मी का प्राकृतिक ऊर्जा पेय माना जाता रहा है. अब शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.
सिर्फ ठंडक नहीं, लंबे समय तक पेट भरा रखने की ताकत
गर्मी के मौसम में बार-बार भूख लगना और जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ना आम बात है. सत्तू की खासियत यह है कि इसमें मौजूद फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं.
यही वजह है कि वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. कई पोषण विशेषज्ञ मानते हैं कि सत्तू का शरबत दोपहर के समय अनहेल्दी स्नैक्स का बेहतर विकल्प बन सकता है.
लू और डिहाइड्रेशन के खिलाफ देसी सुरक्षा कवच
गर्मी में अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन केवल पानी हमेशा शरीर की सभी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता.
सत्तू का पेय शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ ऊर्जा भी देता है. यही कारण है कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर लंबे समय तक बाहर रहने वाले लोग इसे वर्षों से अपनाते आ रहे हैं. यह एक ऐसा पारंपरिक फॉर्मूला है जो आधुनिक गर्मी की चुनौतियों में भी प्रासंगिक बना हुआ है.
डायबिटीज और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी क्यों किया जाता है पसंद?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देते. सत्तू इसी श्रेणी में माना जाता है.
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर और पोटैशियम हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे सिर्फ गर्मी का पेय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी मानते हैं.
छिपा हुआ फायदा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं
सत्तू की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका पोषण नहीं, बल्कि उसकी किफायत भी है. ऐसे समय में जब हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी बेवरेज पर लोगों का अच्छा-खासा खर्च होता है, सत्तू बेहद कम कीमत में वही राहत और ऊर्जा देने की क्षमता रखता है.
यानी यह सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि घरेलू बजट का भी दोस्त साबित हो सकता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों को फिर से दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं.
गर्मियों में सत्तू को सही तरीके से कैसे लें?
सत्तू को ठंडे पानी में घोलकर, उसमें थोड़ा सा नींबू, काला नमक और भुना जीरा मिलाकर पिया जा सकता है. कुछ लोग इसे मीठे रूप में भी पसंद करते हैं. दोपहर के समय इसका सेवन शरीर को ताजगी देने में मदद कर सकता है.
गर्मी के मौसम में जब शरीर को बार-बार ऊर्जा और हाइड्रेशन की जरूरत होती है, तब यह साधारण सा देसी पेय कई महंगे विकल्पों पर भारी पड़ सकता है.
निष्कर्ष यह है कि सत्तू सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषण देने वाला एक किफायती सुपरफूड है. ऐसे समय में जब लोग स्वास्थ्य और बजट दोनों को संतुलित रखना चाहते हैं, सत्तू एक स्मार्ट और व्यावहारिक विकल्प बनकर सामने आता है.
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