प्रेग्नेंसी में ‘Heat Stress’ मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक! भीषण गर्मी में इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

Heat Stress: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी लू का कहर जारी है, भीषण गर्मी के कारण लोगों को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हीटस्ट्रोक (लू), हीट एग्जॉस्टशन, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, और पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं प्रेग्नेंसी में ‘हीट स्ट्रेस’ बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

Pregnancy Complications Due to Heat: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी लू का कहर जारी है, भीषण गर्मी के कारण लोगों को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हीटस्ट्रोक (लू), हीट एग्जॉस्टशन, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, और पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए खासतौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्योंकि इस कंडीशन में शरीर में अत्यधिक गर्मी जमा होने से उत्पन्न ‘हीट स्ट्रेस’ प्रेग्नेंसी (Heat Stress in Pregnancy) में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह स्थिति न सिर्फ मां को प्रभावित करती है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है. इसलिए प्रेग्नेंसी में महिलाओं को हीट स्ट्रेस से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

किस स्थिति में होता है हीट स्ट्रेस?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हीट स्ट्रेस तब होता है जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और शरीर उसे बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है. यह गर्मी मांसपेशियों के काम करने या बाहरी गर्म वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म कमरा या फैक्ट्री से आ सकती है. शरीर का तापमान नियंत्रित रखने की प्रक्रिया प्रभावित होने की स्थिति में हीट स्ट्रेस शुरू होता है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है.

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आमतौर पर प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं का शरीर पहले से ज्यादा गर्मी महसूस करता है. इस स्थिति में हार्मोनल बदलाव, बढ़ा हुआ वजन और अतिरिक्त ब्लड सर्कुलेशन के कारण हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है. इसकी वजह से मां को थकान, चक्कर, सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर मामलों में बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

हीट स्ट्रेस के शुरुआती लक्षण

हीट स्ट्रेस के शुरुआती लक्षणों में हीट रैश या त्वचा पर चकत्ते व मांसपेशियों में ऐंठन होना शामिल है. आगे बढ़ने पर हीट एग्जॉस्टशन हो सकता है, जो अंत में हीट स्ट्रोक में बदल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हीट स्ट्रोक मस्तिष्क और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा भी हो सकता है.

हीट स्ट्रेस से कैसे करें बचाव

MP सरकार का आयुष विभाग गर्भवती महिलाओं को गर्मियों में कुछ सावधानियों को बरतने की सलाह देता है, जिसे अपनाकर हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है. इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस, छाछ और नींबू पानी पीने की सलाह दी गई है. इसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी है. भीषण गर्मी में हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें जो पसीना सोख सकें. दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में निकलने से बचें.

गर्भावस्था में छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े खतरे से बचा जा सकता है. इसके लिए नियमित रूप से आराम करें और ठंडी, हवादार जगह पर रहें. घर के अंदर पंखा या कूलर का इस्तेमाल करें और अगर चक्कर, तेज सिरदर्द, उल्टी या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करें. इनपुट - आईएएनएस

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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