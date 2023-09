Skin Care Tips: चेहरे की डीप क्लीनिंग कर दाग-धब्बे और झुर्रियों को कम करता है Potato Ice Cube, जान लें बनाने का आसान तरीका 

Potato Ice Cubes For Skin: अगर आप दाग-धब्बे और झुर्रियों से परेशान हैं, तो चेहरे पर पोटैटो आइस क्यूब जरूर लगाएं. इससे स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर होंगी.

डीएनए हिंदीः गर्मी के मौसम में धूप-मिट्टी और पसीने की वजह से अक्सर स्किन डल और बेजान नजर आने लगती है, ऐसे में मुंहासे और दाग-धब्बे चेहरे की (Potato Ice Cube For Skin) खूबसूरती छीन लेते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से इस समस्या से निजात पा सकते हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं पोटैटो आइस क्यूब के बारे में. इसे लगाने से स्किन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएंगी. आइए जानते हैं पोटैटो आइस क्यूब लगाने के क्या फायदे हैं, साथ ही जानेंगे इसे बनाने का तरीका....



पोटैटो आइस क्यूब लगाने के फायदे (Potato Ice Cubes Benefits For Skin)

-दरअसल, आलू में विटामिन सी,मैग्नीशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. इससे चेहरे की झुर्रियां कम हाेती हैं. इतना ही नहीं ये एजिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और त्वचा में कसावट लाता है.

-वहीं अगर आपकी स्किन गर्मी की वजह से काली पड़ गई है या स्किन टैनिंग हो गई है, तो भी आप पोटैटो आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी स्किन फिर से ग्लोइंग नजर आने लगेगी.

-आलू में विटामिन बी के साथ आयरन की भी मात्रा में पाई जाती है. इसलिए पोटैटो आइस क्यूब लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं औ्र्रर डार्क सर्कल की समस्या भी काफी हद तक दूर होती है.

-इतना ही नहीं, किसी भी तरह के स्किन इंफेक्शन में आप पोटैटो आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको फायदा मिलेगा.

-पोटैटो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को सन डैमेज से बचाने में मदद करता है. इतना ही नहीं, इससे चेहरे कि डीप क्लीनिंग होती है. साथ ही पफी आइज की समस्या में भी पोटैटो आइस क्यूब काफी फायदा पहुंचा सकता है.

इस तरह बनाएं पोटैटो आइस क्यूब (How To Make Potato Ice Cube For Skin At Home)

सामग्री

एक बड़ा आलू

दूध 5 से 6 चम्मच

एसेंशियल ऑयल 5 से 6 बूंद

जान लें विधि

सबसे पहले आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें और इसका पेस्ट बना लें.

फिर छलनी से आलू के रस को छान कर एक बर्तन में निकाल लें और इसमें दूध को अच्छे से मिक्स करें.

इसके बाद इसमें एसेंशियल ऑयल की 5 से 6 बूंदे मिलाएं.

फिर इस मिक्सचर को आइस ट्रे में डालकर फ्रीज में जमने के लिए रख दें.

चेहरे पर ऐसे करें अप्लाई (How To Apply Potato Ice Cubes)

आइस्क्यूब तैयार हो जाए तो किसी साफ कॉटन के कपड़े या रुमाल में लपेटकर चेहरे पर लगाएं.

आइस्क्यूब लगाने से पहले चेहरे को जरूर साफ कर लें तो बेहतर होगा

इससे आपको अपने चेहरे की हल्की हल्की मसाज करनी है.

इसके बाद अब इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है.

फिर कुछ देर के बाद साफ पानी से चेहरा साफ कर लें.

