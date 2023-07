Netflix-Prime से पॉपुलर हो रहे हैं बच्चों के ये नाम, देखें ट्रेंडी नामों की ये खास लिस्ट

Netflix, Prime, YouTube, Hotstar पर पॉपुलर होने वाले इन नामों को आप अपने बेटे या बेटी के लिए भी चुन सकते हैं. देखें ये खास लिस्ट

डीएनए हिंदी: आजकल कई लोग अपने बच्चों का नाम सेलिब्रिटी (Trendy Baby Name) से इंस्पायर हो कर रख रहे हैं, वहीं कुछ लोग सीरीज़ और फिल्मों से अपने बच्चों के लिए नाम खोज लेते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का ज्यादातर समय Netflix, Prime, YouTube, Hotstar आदि पर वेब सीरीज और मूवी देखने में जाता है. जहां पर बच्चों के लिए कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जो बेहद यूनिक और प्यारे लगते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले हैं, जो इन दिनों वेब सीरीज और फिल्मों में सुनने को मिलते हैं और ये नाम आम लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं.

आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप (Most Popular Baby Names) अपने बच्चों के लिए वेब सीरीज से पॉपुलर होने वाले कौन-कौन से नाम चुन सकते हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं यूनिक नामों की इस खास लिस्ट पर.

बच्चों के नाम पॉपुलर नाम (Popular Babies Name From Web Series)

एलीना – The Vampire Diaries

महीमा – The Family Man

अथर्व – The Family Man

हरशल –Yeh Meri Family

डब्बू – Yeh Meri Family

शैंकी – Yeh Meri Family

शिवांगी – Kota Factory

मीनल – Kota Factory

उदय – Kota Factory

ध्वनि – Yeh Meri Family

लैस्ली – FRIENDS

बेन – FRIENDS

चैंडलर – FRIENDS

फ्रेंक – FRIENDS

एम्मा – FRIENDS

