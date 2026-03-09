FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Cholesterol Remedy: कोलेस्ट्रॉल से जमी नसों की डीप क्लीनिंग कर देता है ये जूस, रिसर्च का दावा 2 हफ्तों में दिखेगा फर्क

Best drink for Cholesterol- दिल से जुड़ी बीमारियों के पीछे अक्सर एक ऐसा जोखिम छिपा होता है, जिसका पता लोगों को समय रहते नहीं चल पाता वह है हाई कोलेस्ट्रॉल. डॉक्टरों का कहना है कि कई मामलों में कोलेस्ट्राल के कोई स्पष्ट लक्षणों नजर नहीं आते हैं इसलिए इसे “साइलेंट रिस्क फैक्टर” भी कहा जाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 09, 2026, 02:34 PM IST

Cholesterol Remedy: कोलेस्ट्रॉल से जमी नसों की डीप क्लीनिंग कर देता है ये जूस, रिसर्च का दावा 2 हफ्तों में दिखेगा फर्क

best morning drink for high cholesterol patients (Photo Credit - AI Generated)

बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल का पता तब लगता है जब वे किसी नियमित हेल्थ चेक-अप या हार्ट से जुड़ी जांच कराते हैं. यही वजह है कि जागरूकता और नियमित जांच को सबसे अहम माना जाता है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपके एक खास तरह का जूस किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा. रिसर्च बताती है कि कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं. इन्हीं में से एक है अनार का जूस (Pomegranate juice,) जिसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है.

रिसर्च क्या कहती है: अनार के रस और LDL पर असर

कई पोषण अध्ययनों में पाया गया है कि अनार में मौजूद पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं. कुछ रिसर्च में यह संकेत भी मिला है कि नियमित रूप से सीमित मात्रा में अनार का रस लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

एक छोटे क्लिनिकल अध्ययन में मध्यम आयु के ऐसे प्रतिभागियों को शामिल किया गया जिनका वजन और कोलेस्ट्रॉल दोनों अधिक थे. लगभग दो सप्ताह तक प्रतिदिन एक कप अनार का रस लेने के बाद उनके LDL स्तर में गिरावट देखी गई. हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे परिणाम व्यक्ति की जीवनशैली और आहार पर भी निर्भर करते हैं.

पोषण विशेषज्ञ की राय

क्लिनिकल न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के अनुसार अनार का लाल रंग उसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स का संकेत है. ये तत्व धमनियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

हालांकि डॉक्टर यह भी बताते हैं कि केवल किसी एक जूस पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं का पालन करना भी जरूरी है.

जूस पीते समय किन बातों का ध्यान रखें

पोषण विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आप अनार का रस पीते हैं तो कोशिश करें कि वह ताजा या बिना अतिरिक्त चीनी वाला हो. बाजार में मिलने वाले कई पैक्ड जूस में शुगर की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती.

आमतौर पर आधा से एक कप अनार का रस पर्याप्त माना जाता है. कुछ लोग इसे स्मूदी के रूप में भी लेते हैं, जिसमें पालक या अलसी जैसे फाइबर स्रोत मिलाकर पोषण को और संतुलित किया जा सकता है.

अन्य पेय भी दिल के लिए फायदेमंद माने जाते हैं

सिर्फ अनार ही नहीं, बल्कि Tomato juice और Green tea को भी हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कुछ शोधों में इसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को समर्थन देने से जोड़ा गया है.

वहीं ग्रीन टी पर हुए कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि नियमित सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL स्तर में हल्की कमी देखने को मिल सकती है. हालांकि यह प्रभाव व्यक्ति की डाइट और जीवनशैली पर भी निर्भर करता है.

डॉक्टरों की सलाह: लाइफस्टाइल बदलाव जरूरी

हृदय रोग विशेषज्ञों का मानना है कि कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के लिए केवल एक पेय या घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होता. इसके साथ संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और वजन नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है. किसी भी नए डाइट प्लान या स्वास्थ्य उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, खासकर यदि व्यक्ति पहले से दवा ले रहा हो.

छोटी आदतें, बड़ा असर

सुबह की दिनचर्या में पौष्टिक पेय शामिल करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है. अनार का रस, टमाटर का जूस या ग्रीन टी जैसे विकल्प शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं और दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार असली फर्क तब आता है जब इन आदतों के साथ संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और समय-समय पर हेल्थ चेक-अप भी किया जाए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और रिसर्च पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

