PCOS नहीं, PMOS... महिलाओं में होने वाली इस आम बीमारी का बदला नाम, क्या है इसके पीछे की वजह?

PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome) का नाम बदल कर पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम (PMOS -Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) कर दिया गया है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आइए जानें...

PCOS Renamed PMOS: मौजूदा समय में भारत में में हर 5 में से 1 यानी लगभग 20 फीसदी युवा महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS - Polycystic Ovary Syndrome) से जूझ रही हैं. इसके पीछे की वजह खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और तनाव समेत अन्य कई कारण है. सालों से इसे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome) के नाम से जाना जाता रहा है. लेकिन, अब इसका नाम बदल कर पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम (PMOS -Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) कर दिया गया है. नाम में बदलाव यूं ही नहीं किया गया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

नाम बदलने के पीछे ये है बड़ी वजह

इस नाम को बदलने के पीछे की वजह केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि बीमारी को बेहतर तरीके से समझाने और उससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश है. पुराना नाम इस बीमारी की असली प्रकृति को पूरी तरह नहीं दर्शाता था. ऐसे में अब PMOS नाम के जरिए महिलाओं की इस जटिल समस्या को ज्यादा सटीक पहचान देने की पहल की गई है.

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इसके लिए दुनियाभर के मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल संगठनों की राय ली गई थी. करीब 14 हजार लोगों के सर्वे, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स और 56 मेडिकल संस्थाओं की सलाह के बाद PMOS नाम पर सहमति बनी है. नाम बदलने से इस बीमारी की सही पहचान और बेहतर इलाज में मदद मिलेगी.

हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ ओवरी में सिस्ट बनने की बीमारी है, बल्कि यह पूरे शरीर के हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करती है. यह नया नाम बीमारी को ज्यादा वैज्ञानिक और व्यापक तरीके से समझाने में मदद करेगा. इससे लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि यह सिर्फ पीरियड्स या ओवरी की समस्या नहीं, बल्कि हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है.

ओवरी में सिस्ट मानने की गलतफहमी होगी दूर

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे सही समय पर पहचान और इलाज आसान होगा, महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी, लाइफस्टाइल, डाइट और हार्मोनल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा इससे बीमारी को सिर्फ “ओवरी में सिस्ट” मानने की गलतफहमी कम होगी.

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