PMOS में भी कर सकती हैं Weight Loss! फिटनेस इंफ्लुएंसर ने घटाया 22 किलो वजन, दी ये खास सलाह

PMOS, Weight Loss: जिन महिलाओं को PMOS होता है, उन्हें वजन घटाने में थोड़ी मुश्किल होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उन्होंने PMOS जैसी समस्या के बावजूद अपना वजन 80 किलो से घटाकर 58 किलो कर लिया, आइए जानें कैसे...

PMOS, Weight Loss: PCOS, जिसका नया नाम है PMOS, इस स्थिति में महिलाओं के लिए वजह कम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि यह हार्मोन से जुड़ी समस्या है, महिलाओं में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है. इस स्थिति में इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनियमित पीरियड्स, थकान और तेजी से वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें होती हैं. यह वजह है कि जिन महिलाओं को PMOS होता है, उन्हें वजन घटाने में थोड़ी मुश्किल होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि PMOS से जूझ रही महिलाओं के लिए वजन कम करने का सबसे प्रभावी तरीका नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, क्योंकि इससे हार्मोन संतुलित रहते हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताया PMOS में वजन कैसे कम करें

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फिटनेस इन्फ्लुएंसर तनिषा चड्ढा ने बताया कि उन्होंने PMOS जैसी समस्या के बावजूद अपना वजन 80 किलो से घटाकर 58 किलो कर लिया, उन्होंने इसके साथ अपने 7 आसान और असरदार हेल्दी हैबिट्स शेयर किए, जिनकी मदद से उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुआ है.

तनिषा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि, मैंने खुद को भूखा नहीं रखा, न ही कोई एक्सट्रीम डाइट की. मैंने बस रोज़मर्रा की अच्छी आदतों को लगातार फॉलो किया.

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इन 7 आसान आदतों से कम किया वजन

कैलोरी डेफिसिट (सही तरीके से): तनिषा ने बताया कि उन्होंने इसके लिए खाना छोड़ा नहीं, बल्कि जरूरत से थोड़ा कम और बैलेंस्ड खाना शुरू किया.

हाई-प्रोटीन डाइट: तनिषा के मुताबिक हर मील में प्रोटीन लेने से भूख और क्रेविंग कम हुई, जिससे वजन घटाना आसान हुआ.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग: तनिषा ने बताया कि ज्यादा वेट ट्रेनिंग और कम बेवजह कार्डियो, इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर हुआ और बॉडी टोन हुई.

रोज ज्यादा मूवमेंट (NEAT): चलना-फिरना, स्टेप्स बढ़ाना और एक्टिव रहने से बहुत फर्क आया

खाने के बाद वॉक: तनिषा ने बताया कि खाने के बाद 5 से 10 मिनट टहलने से पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिली.

खाने का तय समय: इसके अलावा बार-बार स्नैकिंग बंद की, इससे रूटीन और हार्मोन बैलेंस बेहतर हुआ.

अच्छी नींद और कम तनाव: जब नींद बेहतर हुई और स्ट्रेस कम हुआ, तभी सही मायनों में फैट लॉस शुरू हुआ.

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