Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

PM Narendra Modi Warns Of Obesity: साथ ही बढ़ते मोटापे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है. PM मोदी ने बताया कि भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से जूझ रहा है..

PM Narendra Modi Warns Of Obesity: देश में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, आज इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रा दिवस के मौके पर लाल किले से देशवासियों को आगाह किया है. साथ ही बढ़ते मोटापे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है.

PM मोदी ने बताया कि भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोटापा एक बढ़ता हुआ खतरा है. उन्होंने देश वासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए आगाह किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने की ये खास अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें यह सोचना होगा कि हमारी थाली में तेल कितना है, घी कितना है. उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि संतुलित भोजन का सेवन करें, तेल और चीनी का सेवन कम करें, इसके अलावा नियमित व्यायाम और योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोटापा को कंट्रोल करने के लिए पैकेज्ड और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से