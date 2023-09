Gardening Tips: हफ्ते 10 दिन तक पौधों को नहीं पड़ेगी पानी देने की जरूरत, बस अपनाकर देखें ये आसान टिप्स

Self Watering System For Plant: अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रह हैं और पौधों को पानी देने की चिंता सता रही है, तो पौधों को पानी देने का ये आसान तरीका जरूर अपनाएं.

डीएनए हिंदी: गर्मियों में अगर पौधों की देखभाल ठीक तरह से न कि जाए तो वो मुर्झाने लगते हैं. इसलिए इस मौसम में पौधों का खास ख्याल रखना पड़ता है. ऐसे में अगर घर से कुछ दिन (Self Watering System For Plant) के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो पौधों को समय पर पानी देने से लेकर उनकी सही देखभाल कैसे होगी इस बात की चिंता सताने लगती है. अगर आप भी कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताने वाले हैं. जिससे आपके पेड़ पौधे बिना पानी के भी हफ्ते 10 दिन तक फ्रेश (Tips To Make plant Green And Healthy) रह सकते हैं. इसके लिए बस इस तरह से अपने गमलों में पानी डालने की ट्रिक अपना लें...

पेड़ों को हरा भरा रखने का ये है आसान तरीका

गमलों की मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए _theleafgarden ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक विडियो शेयर कर कुछ आसान तरीकों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि घर से बाहर जाने पर आप पेड़-पौधों को हेल्दी रखने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं.

पहला तरीका

अगर आप घर में नारियल लाते हैं, तो उनके छिलकों को फेंके नहीं बल्कि इसे पानी में भिगोकर रख दें और जब कभी आप बाहर जाएं तो इसे गमले की ऊपरी सतह पर लगा दें. ऐसे में गीले नारियल से मिट्टी सूखेगी नहीं और इसमें धीरे-धीरे पानी भी जाता रहेगा.

दूसरा तरीका

इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो खुद का एक वॉटर सिस्टम बनाएं. इसके लिए एक बोतल में छेद करके एक रस्सी डालें और इसे पौधे पर उल्टा लटका दें. इसके बाद बोतल में पानी भर दें. ऐसे में रस्सी की मदद से धीरे-धीरे पानी गमले में जाएगा और पौधा सूखेगा नहीं.

तीसरा तरीका

बाहर जाने से पहले पौधे को पानी दें और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख दें. इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे लंबे समय तक सुखेंगे नहीं.

