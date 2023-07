Pimples को एक ही दिन में गायब करना चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

Home Remedy For Pimple Free Skin: किसी को भी फेस पर पिंपल्स और दाग-धब्बे पसंद नहीं होते हैं. आज हम आपको इन्हें दूर करने के उपाय के बारे में बताते हैं.

डीएनए हिंदीः चेहरे पर पिंपल्स (Pimple) और दाने निकलने की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है. चेहरे पर पिंपल्स (Pimple) होने से चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है. लोगों को जब किसी फंक्शन में जाना हो तो उन्हें पिंपल्स की वजह से अपना चेहरा छिपाना पड़ता है. किसी को भी फेस पर पिंपल्स (Pimple) और दाग-धब्बे पसंद नहीं होते हैं. ऐसे में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कई उपाय (How To Get Rid Of Pimples) करते हैं. कई बार ब्यूटी ट्रीटमेंट (Beauty Treatment) करते हैं. हालांकि इससे भी कई बार फायदा नहीं होता है. तो आज हम आपको पिंपल्स को दूर करने के 5 जबरदस्त घरेलू नुस्खों (How To Get Rid Of Pimples) के बारे में बताने वाले हैं.

पिंपल्स को दूर करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय (Home Remedy To Get Rid Of Pimples)

टूथपेस्ट का इस्तेमाल



आपके चेहरे पर कई सारे पिंपल्स हो गए हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रात को कॉटन से पिंपल के ऊपर सफेद टूथपेस्ट लगाएं. टूथपेस्ट लगाते समय ज्यादा दबाव न डालें. इसे रात भर लगा छोड़ दें सुबह आप इसका असर देख सकते हैं.

बेकिंग सोडा

आप बेकिंग सोडा लगाकर भी पिंपल को हटा सकते हैं. इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और पानी की बूंदें डालकर पेस्ट बना लें. इसे हल्के हाथ से पिंपल्स के ऊपर लगाएं और पांच से दस मिनट बाद हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें. लेकिन ध्यान रखें कि आपको बेकिंद सोडा लगाने के बाद परेशानी होती है तो इस उपाय को न आजमाएं और चेहरा तुरंत साफ कर लें.

लहसुन से करें उपाय

लहसुन की चार-पांच कलियां लें और इन्हें पीस लें. इसके बाद इसमें पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और पिंपल्स पर लगाएं. जिसके बाद करीब 10 मिनट बाद चेहरा साफ करें लें. यह उपाय करने से पिंपल्स से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा.

ट्री-ट्री ऑयल

आपके चेहरे पर बार-बार पिंपल्स आ जाते हैं तो आपको ट्री-ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए. इसे गुलाब जल या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके स्किन पर लगाएं. ऐसा करने से पिंपल्स और निशान से छुटकारा पा सकते हैं.

ऐपल साइडर विनिगर

आप पिंपल्स की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको ऐपल साइडर विनिगर के साथ बराबर मात्रा में पानी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए. इसे तैयार करने के बाद कॉटन की मदद से पिंपल्स और चेहरे पर लगाएं. इसे लगाने के करीब 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें. इन सभी घरेलू उपाय को कर आप पिंपल्स की समस्या को जल्द ही दूर कर सकते हैं.

