Smartphone Usage Health Effects: आजकल लोग दिन भर फोन में ही लगे रहते हैं. इसका सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है. खासकर टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

TRENDING NOW

Using Smartphone in Toilet Risky for Health: फोन हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है. लोगों की दिन की शुरुआत फोन से होती है और रात को सोने से पहले भी लोग फोन चलाते हैं. दिनभर फोन का इस्तेमाल करने से इसका असर काफी हद तक सेहत प पड़ता है. खासकर टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करना बेहद नुकसानदायक होता है. लेकिन लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं. फोन का टॉयेलट में इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं और इसे दूर करने के तरीके जानते हैं.

टॉयलेट में फोन चलाने से होने वाले नुकसान (Side Effects Of Using Smartphone in Toilet)

आंत से की समस्या

टॉयलेट में बैठकर घंटों तक फोन चलाना कब्ज, आंत संबंधी डिसऑर्डर और बवासीर का कारण बन सकता है. ऐसे में आपको अपनी इस आदत को छोड़ देना चाहिए.

पॉश्चर खराब

अगर आप लंबे समय तक बैठकर फोन चलाते हैं तो इससे पॉश्चर खराब हो सकता है. इसके कारण गर्दन में या पीठ में दर्द भी हो सकता है.

हाइजीन का खतरा

टॉयलेट में व्यक्ति कीटाणु के संपर्क में आता है इस दौरान फोन चलाने से कीटाणु फोन पर भी लग जाते हैं. यह हाथ के जरिए चेहरे और मुंह पर लगते हैं. जो आपको बीमार बना सकते हैं.

मेंटल हेल्थ पर प्रभाव

फोकस करने की क्षमता कम होती है और टॉयलेट में बैठकर फोन चलाने, मेल चेक करने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. इससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

ऐसे दूर करें फोन चलाने की आदत (How to Get Rid of Smartphone Addiction)

- आप टाइमपास के लिए और तरीकों को तलाशे. किताबों को पढ़े ऐसे में आप टॉयलेट में फोन ले जाने से भी बचेंगे.

- कोशिश करें की टॉयलेट में फोन ले जाना पूरी तरह से बंद कर दें. आप किताब या मैगजीन पढ़ सकते हैं.

- आप टॉयलेट को रिलैक्सिंग स्पेस की तरह लें और इस दौरान कुछ भी न करें. फोन का कम इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.