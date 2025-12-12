FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा

लाइफस्टाइल

दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

Overthinking Cuer: भागदौड़ भरी जिंदगी, घर-दफ्तर की बढ़ती जिम्मेदारी, खानपान की गलत आदतें और खराब जीवनशैली की वजह से इन दिनों लोगों को तनाव,ओवरथिंकिंग समेत अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं आयुर्वेद में इसका समाधान क्या है?

Abhay Sharma

Updated : Dec 12, 2025, 09:04 PM IST

दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

Permanent Solution Of Overthinking In Ayurveda

Permanent Solution Of Overthinking In Ayurveda: भागदौड़ भरी जिंदगी, घर-दफ्तर की बढ़ती जिम्मेदारी, खानपान की गलत आदतें और खराब जीवनशैली की वजह से इन दिनों लोगों को तनाव समेत अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा ओवरथिंकिंग यानी एक ही बात को बार-बार सोचते रहना भी लोगों के लिए आम समस्या बनती जा रही है. ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी बातें भी दिमाग में घूमती रहती हैं और इसकी वजह से कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, पूरा दिन तनाव में बीतता है. आयुर्वेद में इसका भी समाधान है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

वात दोष के असंतुलन से है संबंध 

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, ओवरथिंकिंग की समस्या होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, इनमें भविष्य की चिंता, पुरानी बुरी यादें, परफेक्शन का दबाव, सोशल मीडिया से तुलना, अनियमित दिनचर्या, नींद पूरी न हो पाना और खान-पान की गड़बड़ी शामिल है. इसकी वजह से फोकस खत्म हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और थकान रहने लगती है.  

यह भी पढ़ें: Sesame Seeds: शरीर को गर्म, दिल को हेल्दी रखेगा तिल, महिलाओं-बुजुर्गों के लिए वरदान से नहीं है कम

इसके अलावा आयुर्वेद में ओवरथिंकिंग या एक ही बात को बार-बार सोचने की समस्या को मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन से भी जोड़ा जाता है, जिससे मन बेचैन और अस्थिर हो जाता है. खास बात है कि आयुर्वेद के पास इसका समाधान है. इन आयुर्वेदिक उपायों और रोजमर्रा की आदतों से ओवरथिंकिंग की समस्या पर काबू पाया जा सकता है. 

क्या हैं ओवरथिंकिंग से बचने के उपाय

वात दोष का संतुलन है जरूरी

आयुर्वेद में इसे ठीक करने के लिए वात दोष को संतुलित करना जरूरी बताया गया है. इसके साथ ही दिमाग को स्थिर करने वाली आदतें अपनाने की सलाह भी दी जाती है. इसके लिए दिनचर्या को सही तरह से बनाएं, गर्म और पौष्टिक भोजन लें. 

घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे 

  • रात को सोते समय तुलसी या कैमोमाइल की हल्की चाय पिएं. 
  • खाने में थोड़ा देसी घी जरूर डालें. 
  • एक गिलास गर्म दूध में आधा-एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिएं. 
  • सोने से पहले तिल के तेल से सिर और तलवों की हल्की मालिश करें. 
  • हल्का मंत्र जाप या शांत संगीत सुनें और सोने-उठने का समय फिक्स रखें.

इन आसान टेक्निक से दूर होगी ओवरथिंकिंग की समस्या 

ओवरथिंकिंग की समस्या से राहत पाने के लिए कुछ आसान टेक्निक भी हैं. इसके लिए कुछ सेकंड तक गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें. जो भी दिमाग में चल रहा है, उसे कागज पर लिखकर 'माइंड डंप' करें. इसके अलावा 5-4-3-2-1 टेक्निक को अपनाना भी फायदेमंद है. 

5-4-3-2-1 टेक्निक क्या है? 

इसके लिए आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 गंध सूंघें और 1 स्वाद लें.  मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन टाइमिंग कम करें और प्रतिदिन सुबह-शाम टहलने की आदत डालें. 

क्या है एक्सपर्ट की राय? 

एक्सपर्ट का कहना है कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं. छोटी-छोटी आदतें अपनाने से दिमाग शांत और स्थिर होने लगता है. अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या साइकोलॉजिस्ट से सलाह अवश्य लें. इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

