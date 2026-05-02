परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं, ये 3 आदतें है Longevity की असली सीक्रेट! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया क्यों है जरूरी 

आज सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे कई वीडियो दिनभर आते रहते हैं, जिसमें हर किसी को “परफेक्ट लाइफस्टाइल” अपनाने की सलाह दी जाती है. लेकिन, असल जिंदगी में परफेक्ट लाइफस्टाइल जीना खुद में एक बड़ा और मुश्किल टास्क है. हालांकि, कुछ छोटी-छोटी आदतों से सेहत को बनाए रख सकते हैं.

Healthy Lifestyle Habits - Longevity Tips: आज सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे कई वीडियो दिनभर आते रहते हैं, जिसमें हर किसी को “परफेक्ट लाइफस्टाइल” अपनाने की सलाह दी जाती है. लेकिन, असल जिंदगी में परफेक्ट लाइफस्टाइल जीना खुद में एक बड़ा और मुश्किल टास्क है. कैमरे पर ये बातें अच्छी भी लगती हैं. लेकिन, जब बात असल जींदगी में उतारने की आती है तो डेडलाइन, ट्रैफिक, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन इसके आड़े आ जाता है.

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आपको लंबी उम्र के लिए परफेक्ट लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है. बेहतर जीवन और लंबी जिंदगी के लिए छोटे-छोटे बदलाव ही काफी हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हैं ये 3 आदतें अपनाना...

अच्छी नींद लें

डॉ. सुधीर के मुताबिक, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी नींद, उन्होंने बताया कि कभी-कभी सुबह सिर्फ 5 मिनट की अतिरिक्त नींद भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि नींद के दौरान शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों सही तरीके से काम करते हैं.

You don’t need a “perfect lifestyle” to live longer.



▶️Tiny upgrades are associated with real gains:

✅5 min of additional sleep

✅2 min of additional moderate-vigorous physical activity (MVPA)

✅Adding ½ serving veggies/day

These three if done together could add 1 year to your… pic.twitter.com/Hm2LaaBLrA — Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) May 1, 2026

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शारीरिक गतिविधि जरूर करें

इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना मध्यम से तेज शारीरिक गतिविधि करना जरूरी है. यह तैराकी, योग, वेट लिफ्टिंग, दौड़ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जो शरीर को फिट और स्वस्थ रखने में मदद करती है.

संतुलित आहार लें

आखिर में बेहतर और लंबी जिंदगी के लिए संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक, हर किसी को इसमें सब्जियां और प्रोटीन शामिल करना चाहिए ताकि शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर सकें. अगर ये 3 चीजें साथ में की जाएं, तो यह जीवन में लगभग एक साल तक बढ़ोतरी कर सकती हैं.

क्या है एक्सपर्ट की राय?

उन्होंने कहा कि नींद में रोजाना 24 मिनट का सुधार, 3.7 मिनट की शारीरिक गतिविधि और डाइट क्वालिटी में मामूली सुधार से आपकी हेल्थ स्पैन में 4 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यहां हेल्थ स्पैन से मतलब है, जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन अवधि में हृदय रोग, कैंसर, टाइप-2 डायबिटीज, COPD और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से मुक्त रहता है.

आदतों को नियमितता बनाए रखना जरूरी

एक्सपर्ट के मुताबिक आदतों में निरंतरता रखने से लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य मिलता है. थोड़ा ज्यादा सोना, थोड़ा ज्यादा चलना और थोड़ा बेहतर खाना मिलकर 9 अतिरिक्त स्वस्थ वर्षों तक दे सकते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि परफेक्ट लाइफस्टाइल का मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा करना नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक आदतों को नियमितता बनाए रखना है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है.

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