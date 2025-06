Best zodiac Friends: आज आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जिनकी तुलना एक मां से की जाती है क्योंकि इस राशि वालों का कलेजा एकदम मां की तरह होता है. ये अपने साथी की मां की तरह केयर करते हैं.

This zodiac Sign Are Like Mother: मां के लिए एक बच्चा बूढ़ा होकर भी बच्चा ही रहता है. हर मां ये चाहती है कि उसे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी संतान पर कभी दुख और विपदा न आने पाए. मां अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, परवरिश, प्यार देकर आगे बढ़ाती है. ये सच है कि मां जैसा बड़ा कलेजा शायद ही किसी का होगा. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि 12 राशियों में कुछ राशियों को मां जैसे कलेजे वाला ही बताया गया है क्योंकि ये बहुत केयरिंग और बड़े दिल वाले होते हैं.

कुछ लोग बहुत केयरिंग और समझदार होते हैं. उनका स्पर्श हमें एक मां की याद दिलाता है जो आराम, कोमल और बहुत गर्मजोशी से भरा प्यार देती है. वे एक मां की तरह बहुत सहजता से पेश आते हैं. चलिए जानें मां जैसा गुण किन राशियों में मौजूद होता है.

वृषभ राशि



वे बहुत धैर्यवान और दयालु होते हैं. वे बहुत यथार्थवादी भी होते हैं. वे किसी से नफरत नहीं करना चाहते. वे माँ की तरह धीरे से बोल सकते हैं. इसलिए अगर आपका कोई वृषभ राशि का दोस्त है, तो गंभीर गलतियाँ न करें. वे इसके लिए किसी को डांट सकते हैं.



मिथुन राशि

आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मिथुन राशि की महिलाएं भी मातृत्वपूर्ण होती हैं. वे परिस्थितियों को बहुत आसानी से संभाल लेती हैं और वास्तव में सहायक माताएँ हो सकती हैं. वे दूसरों की मदद करती हैं और कभी किसी को अकेलापन महसूस नहीं होने देतीं. वे किसी को भी समझ सकती हैं और रोने के लिए कंधा भी दे सकती हैं.



कर्क राशि



वे बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं. वे बहुत दयालु होते हैं. वे दूसरों की माँ की तरह देखभाल करते हैं. कर्क राशि के लोग दूसरों के आराम के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वे अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं. इस राशि के लिए दूसरे लोग पहले आते हैं.



मकर राशि

मकर राशि वाले बहुत वफ़ादार होते हैं जो अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहते हैं. वे किसी भी परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं और कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते. वे हमेशा दूसरों के बारे में खुद से ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों की ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा करके उनकी मदद करते हैं. उनमें माँ बनने के सभी ज़रूरी गुण होते हैं.



मीन राशि

मीन राशि के लोग संवेदनशील, भावुक और अद्भुत लोग होते हैं जो दूसरों के प्रति बहुत विचारशील होते हैं. कुछ स्थितियों में दूसरों को प्राथमिकता देने की उनकी प्रवृत्ति होती है. उनमें परिपक्वता का एक निश्चित स्तर होता है जो औसत से कहीं ज़्यादा होता है. वे उन परिस्थितियों में अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन करते हैं जहां भी उनकी मदद की ज़रूरत होती है. ये मां की तरह अपने दोस्त का भला करने वाले होते हैं. इनके लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है, हालांकि तभी तक जब सामने वाला भी दिल का उतना ही सच्चा और साफ हो.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)