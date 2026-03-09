PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

अगर आपकी पार्टनर PCOS यानी Polycystic Ovary Syndrome या PCOD यानी Polycystic Ovary Disease से जूझ रही हैं, तो इलाज के साथ आपका साथ उनके लिए बहुत जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप उन्हें बेहतर और मजबूत महसूस करा सकते हैं...

Relationship Support In PCOS PCOD: आज के समय में कई महिलाओं में हार्मोन से जुड़ी समस्याएं PCOS और PCOD तेजी से बढ़ रही हैं, इसकी वजह से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, मूड स्विंग और थकान जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे समय में पार्टनर का समझ और सहयोग बहुत अहम होता है. आपकी पार्टनर अगर PCOS या PCOD से गुजर रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकते हैं. इससे उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलेगा...

इमोशनल सपोर्ट दें

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक PCOS/PCOD के दौरान महिलाओं को मूड स्विंग का सामना करना पड़ता है. इस स्थिति में उन्हें समझना और उनका साथ देना बहुत जरूरी है. ऐसे में आपका सपोर्ट उन्हें मानसिक रूप से मजबूत महसूस कराता है.

उनकी बात ध्यान से सुनें

इस स्थिति में अक्सर महिलाएं कई बार अपनी परेशानी साझा करना चाहती हैं. ऐसे में उनकी बात ध्यान से सुनना जरूरी है. हर बार सलाह देना जरूरी नहीं होता, कई बार सिर्फ सुन लेना ही काफी होता है.

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में दें साथ

अगर वे एक्सरसाइज या डाइट फॉलो कर रही हैं, तो उनका साथ दें. इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा. PCOS/PCOD में वजन कम करना आसान नहीं होता, इसलिए उनका हौसला बढ़ाएं और उनके शरीर का मजाक कभी न बनाएं.

शरीर में होने वाले बदलाव को समझें

इसके अलावा इस स्थिति में महिलाओं को वजन बढ़ने, स्किन से जुड़ी दिक्कतें या थकान जैसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इन बदलावों को समझें और उनका मजाक न उड़ाएं.

स्ट्रेस कम करने में मदद करें

एक्सपर्ट्स के मुताबिक तनाव से PCOS/PCOD की समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए उन्हें आराम और सुकून महसूस कराने की कोशिश करें. अगर वे थकी हुई लगें, तो उनका मजाक न बनाएं, बल्कि उनका साथ दें और उन्हें रिलैक्स करने में मदद करें.

डॉक्टर की सलाह को महत्व

इस स्थिति में समय-समय पर डॉक्टर से चेकअप कराना और उनकी सलाह मानना जरूरी है. दवाइयों से लेकर खान-पान तक, डॉक्टर जो भी सुझाव दें उनका ध्यान रखें और पार्टनर को उसपर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें.

धैर्य रखें

PCOS/PCOD को कंट्रोल करने में समय लग सकता है. इसलिए धैर्य रखें और कभी भी अपनी पार्टनर को यह महसूस न होने दें कि वे अपनी वजह से परेशानी पैदा कर रही हैं. इसके साथ ही उन्हें जंक फूड कम और पौष्टिक भोजन ज्यादा खाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें. बेहतर होगा कि आप भी उनके साथ हेल्दी डाइट अपनाएं, ताकि उन्हें सपोर्ट महसूस हो.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

