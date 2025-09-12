PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात

Easiest Way To Control PCOS: समय रहते कुछ बातों पर ध्यान देकर PCOS को कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं PCOS से जूझ रही महिलाएं इसे कंट्रोल कैसे कर सकती हैं, क्या है आसान तरीका?

गलत खान-पान, बदलती जीवनशैली और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण इन दिनों महिलाओं में PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इससे न केवल मासिक धर्म प्रभावित होती है, बल्कि वजन बढ़ने, चेहरे पर बाल आने और प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. हालांकि समय रहते कुछ बातों पर ध्यान देकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं PCOS से जूझ रही महिलाएं इसे कंट्रोल कैसे कर सकती हैं, क्या है आसान तरीका?

PCOS को कैसे कंट्रोल करें?

अक्सर कई महिलाओं को दवाइयां खाने के बाद भी इस दिक्कत से आराम नहीं मिलता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे ठीक करने का सही तरीका सिर्फ लाइफस्टाइल को बदलना ही है. PCOS को मैनेज करने के लिए दवाइयों के साथ-साथ डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है. तो आइए जानें वे आसान टिप्स जिनकी मदद से आप PCOS को कंट्रोल कर सकती हैं...

पोषण पर दें ध्यान: PCOS मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी संतुलित आहार है. इसके लिए डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें और जंक फूड, तली-भुनी चीजें और हाई-फैट फूड खाने से बचें.

योग और व्यायाम करें: योग और एक्सरसाइज PCOS को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, यह रोज करने का नियम बांध लें. बता दें कि भुजंगासन, कपालभाति और प्राणायाम हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं.

इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें: Insulin Resistance PCOS का एक बड़ा कारण है. इसलिए इसे कम करने के लिए लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं. इसमें ब्राउन राइस, ओट्स और दालें शामिल हैं.

मीठा कम खाएं: शुगर का अधिक सेवन PCOS के लक्षणों को बढ़ा देता है. ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई और पैकेज्ड फूड्स से दूरी बनाएं और हेल्दी चीजें ही डाइट में शामिल करें.

तनाव लेना बंद करें: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक Stress PCOS को और खराब कर देता है. इसलिए Meditation, योग और पर्याप्त नींद लें. यह तनाव को कम करने में मदद करते हैं.

नोट- दवा से ज्यादा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से PCOS को कंट्रोल किया जा सकता है. सही आहार, योग, तनावमुक्त जीवन और शुगर कंट्रोल से यह समस्या धीरे-धीरे काबू में आने लगती है. इसके लिए सही डाइट फॉलो करें और उसमें कोई कमी न छोड़े. एक दिन किया फिर ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यही आसान तरीका है PCOS को कंट्रोल करने का.

