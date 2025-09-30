Add DNA as a Preferred Source
हाथों में मेहंदी, ढोल पर डांस... शादी के जश्न में डूबी ये टीवी एक्ट्रेस, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

PCOS Impact In Women: आज हम आपको PCOS के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्वचा और बालों पर भी नजर आते हैं. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Abhay Sharma

Updated : Sep 30, 2025, 11:14 PM IST

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

PCOS Affects on Mental Health

Add DNA as a Preferred Source

PCOS Impact In Women: आज के समय में पीसीओएस (PCOS) से लाखों महिलाओं जूझ रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीसीओएस का असर सिर्फ प्रजनन क्षमता तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्किन और बालों में भी साफ नजर आता है. ऐसे में आज हम आपको PCOS के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्वचा और बालों पर भी नजर आते हैं. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. तो आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में, साथ ही जानेंगे PCOS को कैसे किया जा सकता है मैनेज.. 

स्किन और बालों पर दिखते हैं ये लक्षण

PCOS सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं है. यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन के रूप में सामने आता है और इसके लक्षण चेहरे-सिर की त्वचा पर भी नजर आते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार एक्‍ने चेहरे पर ज्यादा बाल और बालों का पतला होना इसकी आम पहचान है. भारत में हुई स्टडी के मुताबिक पीसीओएस  से पीड़ित 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं एक्ने और एक्स्ट्रा बालों की समस्या झेलती है.

यह भी पढ़ें: PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात

कई महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस के संकेत भी दिखाई देते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को केवल कॉस्मेटिक समस्या समझना बड़ी गलती है, जब तक हार्मोनल और मेटाबॉलिक संतुलन को ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक इसके परिणाम लंबे समय तक नहीं टिकते हैं. 

नजरअंदाज हो जाते हैं ये लक्षण

आमतौर पर महिलाएं बार-बार होने वाले पिंपल्स, वजन बढ़ाना, बाल झड़ना या पीरियड्स के मिस होने जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. यह PCOS के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि PCOS को केवल प्रजनन संबंधी समस्या मनाना गलत है, इसका असर महिलाओं के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों तक पर भी पड़ता है. 

इलाज-देखभाल का तरीका

PCOS को मैनेज करने के लिए केवल दवा ही काफी नहीं होती है, बल्कि इसके लिए जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव. हार्मोनल थेरेपी एंटी-एंड्रोजन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स से बीमारी की जड़ पर काम किया जा सकता है. इसके अलावा संतुलित आहार नियमित, व्यायाम, वजन नियंत्रण, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद हार्मोन के लेवल को बेहतर बनाती है. केवल 5 से 10 प्रतिशत वजन कम करने से भी सुधार देखने को मिल सकता है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

