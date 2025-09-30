Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

PCOS Impact In Women: आज हम आपको PCOS के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्वचा और बालों पर भी नजर आते हैं. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

PCOS Impact In Women: आज के समय में पीसीओएस (PCOS) से लाखों महिलाओं जूझ रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीसीओएस का असर सिर्फ प्रजनन क्षमता तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्किन और बालों में भी साफ नजर आता है. ऐसे में आज हम आपको PCOS के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्वचा और बालों पर भी नजर आते हैं. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. तो आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में, साथ ही जानेंगे PCOS को कैसे किया जा सकता है मैनेज..

स्किन और बालों पर दिखते हैं ये लक्षण

PCOS सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं है. यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन के रूप में सामने आता है और इसके लक्षण चेहरे-सिर की त्वचा पर भी नजर आते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार एक्‍ने चेहरे पर ज्यादा बाल और बालों का पतला होना इसकी आम पहचान है. भारत में हुई स्टडी के मुताबिक पीसीओएस से पीड़ित 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं एक्ने और एक्स्ट्रा बालों की समस्या झेलती है.

कई महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस के संकेत भी दिखाई देते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को केवल कॉस्मेटिक समस्या समझना बड़ी गलती है, जब तक हार्मोनल और मेटाबॉलिक संतुलन को ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक इसके परिणाम लंबे समय तक नहीं टिकते हैं.

नजरअंदाज हो जाते हैं ये लक्षण

आमतौर पर महिलाएं बार-बार होने वाले पिंपल्स, वजन बढ़ाना, बाल झड़ना या पीरियड्स के मिस होने जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. यह PCOS के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि PCOS को केवल प्रजनन संबंधी समस्या मनाना गलत है, इसका असर महिलाओं के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों तक पर भी पड़ता है.

इलाज-देखभाल का तरीका

PCOS को मैनेज करने के लिए केवल दवा ही काफी नहीं होती है, बल्कि इसके लिए जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव. हार्मोनल थेरेपी एंटी-एंड्रोजन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स से बीमारी की जड़ पर काम किया जा सकता है. इसके अलावा संतुलित आहार नियमित, व्यायाम, वजन नियंत्रण, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद हार्मोन के लेवल को बेहतर बनाती है. केवल 5 से 10 प्रतिशत वजन कम करने से भी सुधार देखने को मिल सकता है.

