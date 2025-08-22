Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

Good Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए आपको यहां बताए इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए. इन्हें अपनाने से आप बच्चों को पढ़ाई में भी अच्छा बना सकते हैं.

Effective Parenting Tips: सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो. बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए माता-पिता को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए. लेकिन अक्सर पढ़ाई और स्कूल के मामले में डांटने और मारने से वह गलतियां कर देते हैं. बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जरूरी है कि, उनके मन का हाल पूछें. पेरेंट्स को बच्चे से स्कूल से आने के बाद इन सवालों को जरूर पूछना चाहिए. इससे बच्चे को अच्छा महसूस होता है. उसे लगता है कि, आप उन्हें समझने और सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वरना सिर्फ डांटने और मारने से बच्चा और भी बिगड़ सकता है.

बच्चों से जरूर पूछें ये सवाल

स्कूल में क्या किया?

बच्चा जब स्कूल से आता है तो उससे जरूर पूछे कि, उसने स्कूल में क्या किया. उनसे बच्चों के अंदाज में पूछना चाहिए. पूरे दिन पढ़ाई के अलावा कैसे स्कूल में एंजॉय किया यह भी पूछें. अगर किसी बात को बताते हैं तो उसे अच्छे से सुने और समझे. आपको बच्चों को समझना और सपोर्ट करना चाहिए.

क्या कुछ नया हुआ

क्लास में या स्कूल में क्या कुछ नया हुआ है इस बारे में पूछें. दोस्तों के बारे में पूछें. उनके साथ बातचीत करें और अपने अनुभवों को भी सांझा करें. उनसे केवल किताबी ज्ञान के बारे में ही नहीं पूछना चाहिए.

स्कूल जाने के बारे में पूछें

अक्सर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने पर जोर देते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा स्कूल जाने को मना करता है तो उससे कारण पूछें. कई बार बच्चा टेस्ट के डर, किसी दोस्त से लड़ाई, टीचर की डांट की वजह से स्कूल जाने से बचता है. ऐसे में आप जबरदस्ती करते हैं तो वह बहाने बनाना शुरू कर देगा.